قرار بمحاسبة المستشفيات الخاصة الرافضة علاج مصابي الاحتجاجات بالعاصمة

أعلنت وزارة الصحة بالخرطوم محاسبة أي مستشفى خاص حال رفضه علاج مصابي الاحتجاجات. وفيما أكدت الوزارة عدم وصول حالات حرجة من المظاهرات أمس إلى المستشفيات الخاصة، وجه وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة حسب صحيفة الإنتباهة، بعلاج جميع الحالات لمصابي المظاهرات في المستشفيات الحكومية والخاصة مجاناً، وأكد حميدة أن أي مصاب لم تلتزم المستشفى الخاص بعلاجه فإن الوزارة ملتزمة بإرجاع تكاليف علاه ومحاسبة المستشفى الخاص.
وأشار مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي إلى أن قرار توجيه المستشفيات الخاصة تم إصداره أكثر من مرة في حالات الطوارئ مثل مصابي أبو كرشولة ومظاهرات سبتمبر، وحتى مصابي الصومال واليمن، وهذا حق للوزير حسب نص المادة (23) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لعام 2010م الذي يقول: (للوزير الحق في الحالات الطارئة أن يأمر باستخدام أية مؤسسة علاجية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها، مع التعويض عما يكون قد لحق بها من ضرر). وأضاف فوراوي أنه تم توجيه جميع المستشفيات والمراكز الخاصة، بعدم إلزام متلقي الخدمة الصحية بالدفع الكاش، وإلزامهم بالتعامل بالبطاقات والشيكات المصرفية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
احمد
2018/12/29 at 11:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
تحاسب منو ولا منو
استاتذة في الفساد