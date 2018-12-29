جماع : البلاد تتعرض استهداف مستمر

قال والي كسلا الاستاذ ادم جماع ادم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ان الاستهداف المستمر الذي تتعرض له البلاد من قبل القوى الغربية ودول الاستكبار لن يثنيها عن المشروع الحضاري التمسك بكناب الله والسنة والحياد عن المبادي .
واوضح الوالي لدى مشاركته ليلة الدعاء والتضرع التي اقيمت بخلوة ابوبكر الصديق بالضفة الغربية لمدينة كسلا انها تمثل ضربة البداية لكل الخلاوى بالمحليات تضرعا لله بأن ينصر البلاد ويحميها من الفتن ماظهر منها ومابطن مشيرا الي ان التضرع ياتي في ظل ظروف تعيشها البلاد، وان الثقة في الله كبيرة بان ينصر البلاد باهل القران موضحا ان الانقاذ منذ مجيئها تم نصرها ووجدت المؤازرة من اهل الدين // واضاف ان ليلة التضرع تجسيد للماضي واهل الله واحياء الذكر والسنة .
وقال جماع ان البلاد تعيش ازمة اقتصادية وان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني يسعون لرفاهية الشعب وان ولاية كسلا جزء من السودان واننا ندرك ان المواطن يجد صعوبة ويكابد الحياة ليعيشها وهي ابتلاءات تحتاج الي الصبر والتضرع لرفعها .
معتصم عثمان محمد صالح رئيس المؤتمر الوطني بمحلية كسلا قال اننا نعيش في امتحان وكرب يلجا قادتنا فيها الي الله تعالي دون احد اوي أي جهة ، واضاف اننا جئنا لتطمئن قلوبنا وسط الجمع القراني وقصدنا بان يصعد الدعاء من طلاب الخلاوي وثقتنا في الله بان كل الكرب تمثل سحابات ستنقشع ، وان البلاد محفوظة بالحافظين لكتاب الله وان هنالك كثيرا من المتربصين الذين يريدوا ان يشعلوا البلاد.
سونا
1 التعليقات
m.rashid
2018/12/29 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
البلاد تتعرض لتهريب مستمر