الرئيس الموريتاني يزور سوريا

قالت صحيفة “الجواهر” الموريتانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن “الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيقوم بزيارة رسمية إلى سوريا بدعوة من الرئيس بشار الأسد، حدد لها بداية الشهر المقبل”.
وتعتبر زيارة ولد عبدالعزيز الثانية لرئيس عربي لسوريا منذ 8 سنوات وسبقه الرئيس عمر البشير بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق منتصف ديسمبر الجاري، لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، وعقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الموريتاني قرر الاستجابة لدعوة من الأسد لزيارة سوريا مقدمة منذ فترة.
وأوضحت أن “المصادر أشارت إلى أن بعض موظفي السفارة السورية في نواكشوط أكدوا موضوع الزيارة لمقربين منهم”.
وكان الرئيس البشير قال إن سوريا هي دولة مُواجهة، وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية، وأفاد عقب زيارة خاطفة إلى دمشق، بأن ما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن الواقع، وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية.
شبكة الشروق.
2 التعليقات
حاج الجرافة
2018/12/29 at 5:17 م (UTC 2) رابط التعليق
اتساءل كل هذا اتى بسبب زيارة البشير لسوريا فما الذي فعله ليغير صورة العرب في سوريا؟
ود عازة
2018/12/29 at 5:24 م (UTC 2) رابط التعليق
لانه راجل وبيقد الدبرة وان كان هناك من لايرى