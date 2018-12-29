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سياسية

2018/12/29

2018/12/29


د.”علي الحاج” يغادر إلى ألمانيا لمقابلة طبيبه الخاص



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غادر الأمين العام للمؤتمر الشعبي، دكتور “علي الحاج محمد” صباح أمس (الجمعة)، إلى ألمانيا لمقابلة طبيبه الخاص لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها نتيجة لاضطراب في السكري.

صحيفة المجهر السياسي.

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