مصر: لن نتدخل في الشؤون الداخلية للسودان

قال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، السفير وائل عادل نصر، يوم السبت، إن بلاده تراقب الأوضاع في السودان عن كثب، دون أي تدخل من جانبهم، على خلفية التظاهرات التي شهدتها عدد من مناطق البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأشار السفير إلى أن طبيعة السياسة الخارجية المصرية هي عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول، كما أنهم لا يقبلون تدخل أحد في شؤونهم الداخلية.
وذكر في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك”، أن التظاهرات السودانية نتيجة لما سماه بضغوط الحياة وارتفاع الأسعار، وأنها حالة تكاد تكون متواجدة في عدد من الدول، وبنسب متفاوتة، ونبه إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تجد حلولاً لتهدئة الأوضاع،
وتابع قائلاً “السودان بلد شقيق، وإن كان هناك خلاف في وجهات النظر في بعض الأوقات، لكننا لا نقبل التدخل في شأنه الداخلي، وهذا موقفنا الرسمي سواء الآن، أو بعد فترة، ونتمنى للسودان الاستقرار والأمان في كل مناحي الحياة”.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الحديث عن مؤامرات خارجية صحيح، هناك مؤامرات على المنطقة بأكملها وما زالت وستظل، ويجب أن “نراهن على نجاحنا في مقاومة هذه المؤامرات، وهى أكبر مما يتخيله البشر، مصر مستهدفة كما هو الحال مع السودان ودول عربية أخرى”.
شبكة الشروق.
1 التعليقات
AbuAreej
2018/12/30 at 7:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
الدول المجاورة تتخوف من أي مظاهرة في أي بلد من تأثيرها عليهم ولذلك مصر ستتدخل في الشئون الداخلية للسودان ليس حباً في السودان وانما خوفاً من انتقال العدوى ..