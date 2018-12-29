عبد الواحد نور: الشعب السوداني “تفتيحة” و”إسرائيل لو بتدعمني، الإنقاذ ما كان أخدت يومين”

قلل رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، من الاتهامات التي أطلقتها الحكومة و”محاولاتها خداع الشعب السوداني” على حد قوله.
واعتبر نور في “بث مباشر” على فيس بوك عصر يوم (السبت)، أن الشعب السوداني “تفتيحة” ولن ينغش لأصحاب “الكرفتات”.
وأعلن عن تطبيع حركته لعلاقاتها مع إسرائيل حال وصولها إلى السلطة، في وقت نفى تلقيه أي دعم من “الكيان الصهيوني” وتابع “لو الحكومة الإسرائيلية كان بتدعمني، نظام الإنقاذ ده ما كان بياخد يومين”.
وأكد أنهم أقوياء في طرح قضيتهم العادلة متهماً حكومة الخرطوم بإدارة حوار سري مع إسرائيل وأنها طلبت دعماً لذلك.
وأشار نور إلى أنه عندما زار إسرائيل زارها لمعرفة أحوال السودانيين هناك مثلما يزور السودانيين في كل الدول التي لجأوا إليها.
وأرسل رئيس حركة جيش تحرير السودان نداءً إلى الشعب السوداني بالوحدة والعمل على إسقاط الحكومة وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تقريب المسافات التي باعدتها الحكومة الحالية.
وأعلن عن مبادرة لتوحيد جميع الكيانات المعارضة التي تريد التغيير للتفكير حول مستقبل السودان.
وأعلنت الحكومة السودانية أمس الجمعة، عن ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلية بالدروشاب تتبع لعبد الواحد محمد نور بحوزتها أسلحة وذخائر وعبوات مصنعة محليًا وأسلحة بيضاء ومخططات معدة لاستهداف ونهب مناطق ومحال تجارية بالخرطوم.
الخرطوم: باج نيوز
3 التعليقات
زول سوداني
2018/12/29 at 11:21 م (UTC 2) رابط التعليق
الله خلاني حضرت الفيديو قبل م تنشرو خبركم ده.. انتو لييه م بتنقلو الخبر زي ماهو.. لو ملاحظين قولتو حسب وصفه (ليه م قولتو حسب ادعاءات الحكومة تم ضبط خلية ناشطة؟؟) الرجل بنفسه نفى الخبر.. وبعدين التطبيع مع اسرائيل دي مافي داعي ليها لانو الموضوع كان بخص الخليه المصطنعه منكم يا (متكوزنين) و ليه تقولوا التطبيع مع اسرائيل دي بالذات عشان تعكسوا للشعب انو ده انسان سيئ وكافر حسب اعتقادكم.. بس ابشركم انو الشعب بقا هو البصنع الخبر وهو البقرا عن نفسو لكن م منكم انتو.. لانكم بقيتو مجرد مهرجين ومطبليين.
ودالشايقى
2018/12/30 at 1:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب يا فالح يا تفتيحه من وين بتلقا الدعم من فنادق إلى أسلحة إلى سفر بالطائرأت هل لديك بترول يا راجل اختشى وما تفتكر انو السودانيين هبل وعورة يا هبيل أمشى غش جماعتك فى ليبيا ممكن يصدقوك 11
ودالشايقى
2018/12/30 at 1:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب يا فالح يا تفتيحه من وين بتلقا الدعم من فنادق إلى أسلحة إلى سفر بالطائرأت هل لديك بترول يا راجل اختشى وما تفتكر انو السودانيين هبل وعورة يا هبيل أمشى غش جماعتك فى ليبيا ممكن يصدقوك