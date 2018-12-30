المؤتمر الوطني يكثف هجومه على الإعلام الخارجي وقناة الجزيرة ترد

كشف حزب المؤتمر الوطني ، هجومه على قنوات فضائية عربية لم يسمها قال أنها تتحامل على السودان من خلال تغطية غير حقيقية للأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً .
وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب ، إبراهيم الصديق ، أن التحامل على السودان من الإعلام الخارجي ظل (معروفاً وملحوظاً) .
وأكد الصديق أن طريقة عرض الأخبار في الإعلام الخارجي عما يدور في السودان حمل تحريضاً واضحاً وممنهجاً ، وعاب الصديق على قنوات عربية عدم الدقة والتحري وإعتمادها على التلفيقات والأخبار الخاطئة من مصادر ضعيفة ومشكوك فيها ، وأضاف (هذا لا يليق قطعاً بمحطات كبرى) .
وبدوره دافع مدير مكتب قناة الجزيرة بالسودان ، المسلمي الكباشي على موقف قناته التي قال أنها نقلت الأحداث بمهنية عالية والتزمت المهنية وميثاق الشرف الذي يلزمها بتغطية متوازنة .
وقال المسلمي بحسب صحيفة مصادر أن قناة الجزيرة وقفت على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع يمنه وانشغلت بتوفير معلومات لمشاهديها التي تتيح لهم فرصة الحكم الذي تصدره عن نقلها للأحداث .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
مواطن
2018/12/30 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجزيرة حرقت ليبيا وسوريا واليمن ولم نعرف النتيجة الطيبة والنجاح الذي حققته هناك وجاء الدور على السودان لكن الشعب السوداني أذكى وأقدم إستقلالا ويعرف كيف ..
السودان يرفض حصار قطر ويرفض قطع العلاقات معها ويتعامل معها بأخوة رغم حصاره الذي يفوق حصارها بربع قرن لكنها تطعنه من الخلف بذيلها (قناة الجزيرة) وتطلق كل عملائها للنيل منه ومن شعبه، شكرا قطر.. وهكذا يفعل غيرها من العرب لذلك يجب الخروج من الجامعة العربية المفرقة وسيتبعنا الكثيرون وجعل اللغة الإنجليزية هي لغة الدولة والتعليم وتقوية العلاقات مع العمق الأفريقي.
أنا أكره الحكومة والمؤتمر الوطني والغلاء والحزب الشيوعي والمليشيات وأحب بلدي وأهلي لذلك سألزم داري حتى يفرجها الله من عنده.
حقاااني
2018/12/30 at 7:10 م (UTC 2) رابط التعليق
تسلم يا مواطن اصبت الحق ونفس الدول التي تحاصر قطر حصار معلن هي التي تحاصر السودان سرا … شوفوا تغطية قناة العربية وجريدة الشرق الاوسط تقولوا الحكومة ما بتصبح للصباح انحياز صريح ضد الحكومة مدعوم بتشجيع مخابراتهم
حقاااني
2018/12/30 at 7:10 م (UTC 2) رابط التعليق
تسلم يا مواطن اصبت الحق ونفس الدول التي تحاصر قطر حصار معلن هي التي تحاصر السودان سرا … شوفوا تغطية قناة العربية وجريدة الشرق الاوسط تقولوا الحكومة ما بتصبح للصباح انحياز صريح ضد الحكومة مدعوم بتشجيع مخابراتهم