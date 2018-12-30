“الإصلاح الآن” تلوح بفض مشاركتها في الحكومة

لوحت حركة الإصلاح الآن بفض مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني، وقال القيادي بالحركة وعضو المجلس الوطني، د.”فتح الرحمن فضيل”: اتصل بي عدد من الإخوة الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي مستفسرين حول انسحاب حزب الإصلاح الآن من المجالس التشريعية، وقد دخلت حركة الإصلاح الآن في اجتماعات مستمرة لتقييم الموقف واتخاذ قرار وشيك بشأن المشاركة الرمزية، وأتوقع فض الشراكة فوراً خصوصاً أن الحركة من أول يوم قد خرجت ببيان يدعم حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي، ونادت بعدم التعرض لهم، وأشار “فضيل” إلى أن الإصلاح الآن حزب تأسس على خلفية أحداث سبتمبر ٢٠١٣، وولد هذا الحزب من رحم الشعب ومن وحي الثورة عندما تسارعت الأحداث بسبب عدم استجابة الحكومة لتنفيذ الحوار الوطني وعدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب السوداني، مما اضطر الناس إلى التغيير الخشن بعد أن تأخر التغيير السياسي عبر الحوار بسبب تعنت الحكومة”.
صحيفة المجهر السياسي.
2 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/12/31 at 7:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
“فأما الزبد فيذهب جفاءا”
زول ساي
2018/12/31 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
الخال الرئاسى غازى على الحاج على عثمان نافع والمدردم كله ليمون انهم ابناء الترابى خلافهم ظاهرى وفى الحقيقة نفس الفهم القاصر نفس التركيبه السمجه المصلحة الشخصية والاختلاف فى تقسيم الكيكه هو الذى يطفو وكلهم زبد ذاهبون جفاء والحق يلعو ولا يعلى عليه فقد سلبوا حق المواطن الذى سيقتلع حقوقه من فكهم وبين انيابهم وقد دارت الدائرة على الخونه والحراميه تجار الدين فالويل كل الويل لكم
صدقت نبوءة محمود محمد طه حين قال
جماعة الهوس الدينى فى السودان سيصلون إلى الحكم ولو على ظهر دبابة وسييذيقون الشعب الأمرين وسيتم اقتلاعهم من جذورهم ويندثروا ولن يعودوا ثانية ابدا