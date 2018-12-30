توجيهات من الرئاسة بإجراء تحقيقات وتحريات شفافة في البلاغات المدونة ضد المحتجين

أكملت السلطات الأمنية الإجراءات كافة، الخاصة بتقديم المتهمين بالقيام والتحريض على أعمال تخريبية في الاحتجاجات الأخيرة التي انتظمت عدداً من مدن البلاد خلال الأيام الماضية، إلى المحكمة المختصة.
وقال مصدر أمني رفيع، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب (الشروق) إن عرائض الاتهام تشمل حتى الخلايا الشبابية التي تم القبض عليها بالولايات.
وأعلن عن رصد دقيق للسلطات تجاه العديد من الناشطين بوسائط التواصل الاجتماعي، لبثهم شائعات حاولوا من خلالها تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على الأوضاع في البلاد.
وفي سياق ذي صلة أعلنت حكومة ولاية نهر النيل أمس، عن توقيف ما يفوق (200) متهم في عمليات الحرق والنهب والتخريب التي شهدتها الولاية عقب الاحتجاجات الأخيرة. وأوضح والي الولاية حاتم الوسيلة تورط عناصر أجنبية في تلك الأحداث.
وأكد الوسيلة في تنوير له أمام برلمان الولاية تورط أجانب في الأحداث الأخيرة، بجانب ضلوع منسوبين لحركات دارفورية، إلى جانب مشاركة ناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة.
وأكد الوسيلة أن حكومة الولاية تلقت توجيهات من رئاسة الجمهورية، بإجراء تحقيقات وتحريات شفافة في البلاغات المدونة في مواجهات الأطراف المعنية بالاحتجاجات من الحكومة والمتظاهرين، وتقديم كل من تثبت إدانته في أحداث النهب والتخريب للمحاكمة.
صحيفة الانتباهه.
2 التعليقات
Shawgi
2018/12/30 at 10:32 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب ماهو خبر البلاغات المقدمة فى حق شهداء المظاهرات وهى أهم من التخريب وغيرة ….النفس البشرية التى حرم الله قتلها إلا بالحق …التى قال المصطفى علية أفضل التسليم أهون على المرء أن يهدم الكعبة حجرا حجر من ارقة دم مسلم …أين أنتم أيها الانقازيون من قول المصطفى …اتقوا الله يوم لا ينفع سلطان ولا حكم …نأمل من الحكومة تحقيق عادل وشفاف وتقديم الشبيحة إلى محاكمة عادلة لأن كل الصور موجودة والكل يعلم
Shawgi
2018/12/30 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب ماهو خبر البلاغات المقدمة فى حق شهداء المظاهرات وهى أهم من التخريب وغيرة ….النفس البشرية التى حرم الله قتلها إلا بالحق …التى قال المصطفى علية أفضل التسليم أهون على المرء أن يهدم الكعبة حجرا حجر من ارقة دم مسلم …أين أنتم أيها الانقاذيون من قول المصطفى …اتقوا الله يوم لا ينفع سلطان ولا حكم …نأمل من الحكومة تحقيق عادل وشفاف وتقديم الشبيحة إلى محاكمة عادلة لأن كل الصور موجودة والكل يعلم