كتلة الوطني بالبرلمان: الابتلاءات أمر رباني وعلينا بالدعاء لتتنزل الرحمات

اعتبر حزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان – أن ما تمر به البلاد من مشاكل عبارة عن ابتلاءات ووصفها بالأمر “الرباني” و”الحتمي” تمر بها معظم الدول والجماعات.
ودعا رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان عبد الرحمن محمد علي سعيد، الجميع، إلى ضرورة عدم نسيان الدعوات في ظل مناقشة الموازنة قائلاً “ندعوا الله تعالى حتى تتنزل علينا الرحمة”.
وقال سعيد خلال مداولات البرلمان حول مشروع موازنة العام 2019 في جلسة اليوم “الأحد”، إن البلاد تواجه خناق وحصار حقيقي، مطالباً بضرورة اتخاذ قرار واضح في الشركات الحكومية.
ودعا سعيد البنك المركزي باتخاذ الإجراءات المناسبة قبل عرض الفئات الجديدة من العملة لتلافي سحب المودعين كل الأموال من البنوك، وقال سعيد: “لابد أن نتذكر أمر هام ونحن نناقش الموازنة وهي الابتلاءات التي تمر بالدول والجماعات وهي أمر حتمي ورباني لذلك لا بد أن لا ننسى الدعاء ونسأل الله أن يتنزل علينا الرحمات لكن هذا ليس تبريراً من الأخذ بالأسباب”.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
شكري
2018/12/31 at 5:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
(تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة,) فهل تعرفتم عليه في ذلك الحين أم إستمتعتم بخيراته ولم تلقوا حتى بالفتات لشعبكم ؟