البشير: لـ”رجال الشرطة” عن مواجهة الاحتجاجات الشعبية .. “ربنا وصف القتل بالحياة لأنه ردع للآخرين”

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، في خطابه أمام قيادات الشرطة، اليوم الأحد، أن بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلالها.
ولكم في القصاص حياة ..
أداء الشرطة
وأعرب البشير في كلمته عن رضاه التام على أداء الشرطة في السودان.
وأشار البشير إلى أن “أداء الشرطة هو حفظ أمن المواطن وليس قتل المواطن، لكن أحيانا كما قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، والقصاص هو قتل وإعدام، ولكن ربنا وصفه بالحياة لأنه ردع للآخرين للمحافظة على الأمن، والأمن سلعة غالية جدا لن نفرط بها”.
التخريب والنهب
وقال البشير إن التخريب والنهب والسلب تعميق للمشكلة وليس حلا لها، مضيفا: نستطيع بحسن إدارة اقتصادنا سنخرج من هذه الازمة رغم أنف كل من يحاول تركيع السودان من خلال هذه الأزمة”.
وقوف الشرطة مع البشير
بدوره أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس عمر البشير في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ حوالي أسبوعين.
وقال وزير الداخلية إن “الذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن لن نسمح لهم بذلك”.
صصحيفة المرصد
1 التعليقات
alkara zy
2018/12/31 at 1:42 م (UTC 2) رابط التعليق
لكن أحيانا كما عليه تبدأ الشرطه بقتله لاانه سرق السلطه احيانا!زول حرامي سرق سلطه وحلف عند تخرجه من الجيش افتينا وادعي على الله ياالخليفه المزور!لعنه تخشاك وتخش اهلك الميامين ابوك لو نام ماكان احسن اخ تفووووو عليك ايها الا بتر ياعديم النخوه والكرامه غور غارك بلاء