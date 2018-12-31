عقار يوجه عضوية قطاع الشمال بمساندة عمليات التخريب والشغب

كشفت قيادات بالحركة الشعبية قطاع الشمال عن توجيه المتمرد مالك عقار اير معاونيه بتكوين شبكة للتواصل مع الناشطين في الاعمال التخريبة والتضامن معهم ومساندتهم .
وقال العميد ارنو محمد داؤود القيادي المنشق من الحركة في تصريح لـ(smc) ان عقار قام بتكليف مجموعة من منسوبي الحركة بإستهداف وتدمير دور المؤتمر الوطني ومخازن الزكاة ، بجانب التنسيق مع قوى المعارضة لإزالة النظام بالقوة.
وأشار داؤود إلى اسناد عقار للمتمرد صديق المنسي مهمة تكوين الشبكة كما كلف المتمرد عالم مون جابر بتحريك الخلايا للمشاركة في التظاهرات للفت أنظار المنظمات الأجنبية ، كما كلف المتمرد سعدالله عقار معتمد محلية التضامن السابق بولاية النيل الازرق للتواصل مع قادة الحركات الأخرى.
Smc
2 التعليقات
ودنخل
2018/12/31 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
الثور الهائج
سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 11:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال العميد ارنو محمد داؤود القيادي المنشق من الحركة في تصريح لـ(smc) ان عقار قام بتكليف مجموعة من منسوبي الحركة بإستهداف وتدمير دور المؤتمر الوطني ومخازن الزكاة ، بجانب التنسيق مع قوى المعارضة لإزالة النظام بالقوة.
كذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب اشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
قامت الهبوب .. وكل عمبلوق يضرى فى عيشو
قاليك وين !!! وانته منشق عنهم … ي
يشق حنكك انته وعقار فى ساعة واحدة .. بمنجل مصدى …