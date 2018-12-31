معتز: أسأل الله ألا يكون 2019 عام رمادة

أجاز البرلمان أمس موازنة العام 2019، وسط مقاطعة كتلة التغيير وانسحاب نواب المؤتمر الشعبي.
ورفض رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى حسب صحيفة آخر لحظة، مقترحات من البرلمان لتقليل الصرف على القطاع السيادي وقطاع الأمن والدفاع وتوجيهها للتعليم والصحة، وقال إن الدولة يجب أن تستمر في الإنفاق على القطاعين، لا سيما وأن الصرف على قطاع الأمن والدفاع لا يمكن إسناده للقطاع الخاص، وأعلن معتز خلال رده على مداولات نواب البرلمان، أمس، المضي في إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية والضرائب على الشركات، وقال بعد إجازة القانون ستصبح الشركات الحكومية غير معفية.
وأسأل الله أن لا يكون العام المقبل عام رمادة، وأضاف أن حصائل الصادر ستكون العمود الفقري للاقتصاد، وعزا الصرف الكبير على رئاسة الجمهورية باعتبارها تضم من (7-6) مفوضيات وعدد من المجالس، بجانب المراجع القومي.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
وعزا الصرف الكبير على رئاسة الجمهورية باعتبارها تضم من (7-6) مفوضيات وعدد من المجالس، بجانب المراجع القومي.
طيب وعملته شنو عشان توقف الصرف ده .. 7 مفوضيات !!!!!
فوضت فيكم امرى ومن اعول الى عزيز مقتدر يمهل ولايهمل
عابر
2018/12/31 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
اعقلها فتوكل اذا كان السيد رئيس الوزاره يحتسب 2019 ويسال الله السلامه فعلى البلد السلام. اذا كان ليس هناك تخطيط لى 2019 فهنيئا لمزيد من الازمات. الموضوع ما بس دعاء
جكسا
2018/12/31 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههعه
معتز صدما ههههههعهه وعام الرمادا هههه
الرمادة لاتبارح البلد ههههههه
هذا الجاهل من اين اتى
ههههههه والله لأنت صورة طبق الاصل من الوالى السابق عبدالرحيم محمد حسين
هههههههههه
وهكذا صدمت الاقتصاد هههههههه
يافرحت… بيك..
زول ساي
2018/12/31 at 12:18 م (UTC 2) رابط التعليق
اسأل الله إلا يكون علم 2019 عام رماده وهل يوجد عام رماده أكثر من 2018 انه قدح الزناد بلوح الزان لإشعال النار المشتعلة اصلا تشجيع مبطن إلى الثوار لمزيد من الاحتجاج هبوا ايها الثوار وها هو رئيس الوزراء يقول لكم أن الأسوأ قادم مع موازنة العام الجديد اى انه قد اعترف صراحة بعجزهم عن إعداد موازنة تخرج البلاد مما فيه من دمار وبدلا من ان يسأل الله ان يجعلها موازنة خير وبركة يسأله ان لا تكون موازنة عام الرمادة وذلك لا لشئ إلا ليقينه بانها موازنة كارثية بمعنى الكلمة فثورتنا ستقط الإنقاذ التى أسقطت نفسها وتريد ان تبيد اكبر عدد من أبناء الشعب قبل ان تطالها يد القصاص
جكسا
2018/12/31 at 12:22 م (UTC 2) رابط التعليق
اها
خبر توزيع الريف شنو
نمش ياتو مسجد عشان ناخد رغيف رأس السنة المدعوم يا معتز موسي صدمة
هههههههه
غايتو انا وقعت على وثيقة الحصر والتعداد ومضيت وبصمت بكلتا اصابع يدى
واعطونى بطاقة مرور تعبر بى من اخر الصف لأول الصف امام خشم باب بيتكم يامعتز موسي صدمة
ههههههه
أيها الجاهل الغرير
العب رغيفه … العب باس
Aboahmed
2019/01/01 at 7:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
طالما انتو قاعدين حيكون عام رماده وسجم كمان ……………….