أقر والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر بترحيل (2400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستخدام من بورتسودان إلى ولايته، وقال عند مثوله أمس (الأحد) بمحكمة جرائم الفساد والمال العام، كشاهد دفاع في قضية اتهام مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم ومدير شركة الرازي بجلب المادة المعنية، قال إن المادة كانت مسؤولية الولاية كلها.
وأضاف الخضر أن الولاية في عهده كانت تعاني من مشكلة مياه، لذلك استدعى مدير الهيئة ليتناقش معه حول جلب المادة، مضيفاً أن الهيئة لم تكن لديها الأموال الكافية لاستيراد المادة لذلك لجأوا للتعاقد مع شركة الرازي وبعد إخضاع المشروع للدراسة عبر وزارة المالية ومستشار الوالي للتنمية، جرى تمويل المشروع عبر بنك الخرطوم.
وأكد الخضر في أقواله للمحكمة، أن العقد أبرم بموافقة وزارة المالية وحكومة الوالاية بكل أجهزتها المالية والإدارية والقانونية، مشيراً إلى أن المتهم وقع بالعقد ولكن بعلم وموافقة حكومة الولاية، وأضاف أن الولاية ملزمة بدفع كل الأموال، مبيناً أنه بعد مرور (5) أشهر علم بأن المادة تحوي مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعقد اجتماع آخر بحضور شركة الرازي ووزارة المالية وبعد التداول في الأمر بخصوص جلب المادة من بورتسودان صدر قرار بترحيل المادة على أن تتحمل الهيئة تكاليف الترحيل ويتم استعمالها متى ما كانت صالحة، وأن تتحمل الشركة تكاليف التخزين والترحيل إذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات، مضيفاً أن المادة كانت مسؤولية الولاية كلها.
الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني
1 التعليقات
شكري
2018/12/31 at 3:19 م (UTC 2) رابط التعليق
(في قضية مياه الخرطوم: الخضر يقر بجلب المادة ويقول إنها مسؤولية الولاية كلها) إذا الولاية كلها فاسدة.