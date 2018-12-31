جدل بالبرلمان حول فرض ضرائب على استثمارات الزكاة

ساد جدل كثيف، داخل أروقة البرلمان، حول فرض ضرائب على استثمارات الزكاة والأوقاف، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، في وقت أسقط فيه البرلمان المقترح بالتصويت.
وأوضحت نائب رئيس البرلمان، “بدرية سليمان”، خلال جلسة أمس، إن المادة (5) من الدستور تنص على أن مصدر الحكم الشريعة الإسلامية والمادة (20) تؤكد أن الزكاة شريعة، وقالت إن أي تشريع يخالف ذلك غير دستوري وغير مُؤصَّل. من جهته النائب طالب السماني الوسيلة بعدم استثمار أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، فيما شدد النائب عبد الرحمن سعيد على أن التصويت على هذا الأمر لا يجوز.
صحيفة السوداني.
2 التعليقات
أبو منير
2019/01/01 at 6:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشئ اللذي نعرفه …
أن الزكاة تؤخذ وتعطي لمن يستحق
مسألة اسثمار الزكاة دي ذاتا …
عايزين نعرف السند الشرعي لها
اللهم الا اذا كان لزيادة (المنتفعين) !!!
والله المستعان
أبو منير
2019/01/01 at 6:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشئ الذي نعرفه …
أن الزكاة تؤخذ وتعطي مباشرة لمن يستحق
واذا لا يوجد مستحق تودع في بيت مال (المسلمين)
مسألة اسثمار الزكاة دي ذاتا …
عايزين نعرف السند الشرعي لها ؟؟
اللهم الا اذا كان لزيادة (المنتفعين) !!!
والله المستعان