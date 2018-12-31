الحكومة تتهم جهات خارجية بإستهداف السودان ” بالأكاذيب الإعلامية”

قالت أنها ستملك الرأي العام الحقائق كاملة دون نقصان
كشفت الحكومة عن تشكيل لجان تحقيق من وزارة العدل والنائب العام والسلطات المختصة، للتحقيق حول الأحداث التخريبية التي شهدتها عدد من الولايات، مبينة أن التحريات الأولية أثبتت أن هناك جهات خارجية تستهدف السودان ولا تريد له التقدم بإشغاله بالتظاهرات والأكاذيب الإعلامية.
وقال بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والإتصالات الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح لـ(smc) إن التحريات في مراحلها الأولية وذلك بتصنيف نوع وعدد البلاغات، مشيراً إلى أن الحكومة إتهمت بشكل مباشر منسوبي حركة المتمرد عبدالواحد محمد نور بالضلوع وراء احداث التخريب الأخيرة، مبيناً أنها ستملك الرأي العام الحقائق كاملة دون نقصان، مؤكداً أن أي متهم يثبت براءته سيتم إطلاق سراحه فوراً ، كاشفاً عن ضلوع جهات إستخباراتية خارجية في هذه التظاهرات ودعم بعض الجهات لتأجيج نيران الفتنة بالبلاد.
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
سوداني اصيل
2019/01/01 at 3:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا حول الله يااسمك منو انت ارو
يابنو ادم والله لو انا منك بقدم استقالتي
ماممكن تتهم عبدالواحد تهمة اسلا الاسلاميين عيونوك فيها مخصوص
ياارعن كويس بعد يومين حيفصلوك من منصبك ده
بالله شوف الزول الجبان ده