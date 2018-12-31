البشير: السودان يحتفظ بعلاقات خارجية متوازنة

قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن السودان يحتفظ بعلاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي تقوم على مبادئ العدالة والتعاطي الإيجابي مع قضايا المنطقة والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية.
وأوضح – في كلمته مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد – أن السودان ظل يرعى قيم التعاون والإخاء وحسن الجوار وتعزيز دعائم السلم والأمن الدوليين في علاقاته الخارجية، مبينا أن المنطقة تشهد استقطابا حاداً وتدخلات غير مسبوقة؛ إلا أن السودان استطاع المحافظة على علاقاتٍ خارجية متوازنة، وقال إن شعار احتفالات البلاد بالعيد الثالث والستين للاستقلال (انا افريقي انا سوداني) يأتي معبِّراً عن فخر الانتماء للقارة السمراء ، ومعززاً لدعائم التلاحم الوطني الأفريقي ، مشيرا الى مساهمات السودان في تحقيق السلام في قارته وجواره ومنطقة القرن الأفريقي، مبينا أن السودان كان له الدور الأبرز في تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان ، فضلا عن جهوده المتواصلة في إحلال السلام في الجارة أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع آليات الاتحاد الأفريقي بجانب إسهامه في تحقيق السلام في الشقيقة ليبيا ، من خلال دوره الفاعل في منظومة دول جوار ليببيا.
ونوه رئيس الجمهورية الى الجهود المخلصة التي ظل يبذلها السودان في تعزيز العمل العربي المشترك، وآليات التضامن العربي والاسلامي، مشيرا الى حضوره الفاعل في تحقيق الاستقرار ودعم الشرعية في اليمن الشقيق وجهوده في رأب صدع الصف العربي بعودة سوريا الشقيقة الى الحضن العربي.
وأشار البشير للإسهامات الكبيرة التي بذلها السودان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والمخدرات وفي إحلال السلام وتحقيق الاستقرار؛ الأمر الذي جعل السودان يشار إليه كرمز لصناعة السلام وعنصر استقرار بالمنطقة.
سونا.
1 التعليقات
حقاااني
2019/01/01 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
ابعد لينا من الامارات ومصر والسعودية ظل الامارات وزيل مصر بتكون بخير ياخي حتي كلمة حق في حصار قطر او حرب سوريا ما قادرين العرب يقولوها ليهم ديل قيادة للامة نحو الانتحار بدعوي التحرر هدفهم الحكم بالوكالة عن امريكا والصهاينة وحرب الاسلام ومن يرفع شعاره علنية … الله بهديهم