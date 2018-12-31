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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2018/12/31

2018/12/31


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 31 ديسمبر 2018م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 52.00جنيه

الريال السعودي : 13.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 59.28جنيه

الدرهم الإماراتي : 14.24جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 14.26 جنيه

الجنيه الإسترليني : 66.04جنيه

الجنيه المصري : 2.91جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم

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1 التعليقات

      1. 1
        محمد بابكر

        2019/01/01 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        نطلب من شركات الصرافة المسجلة عدم التعامل بالسوق السوداء للعملات، حيث انها تسهم في إضعاف الجنيه أمام العملات الصعبة مثلما يفعل تجار السوق السوداء.

        ونطلب من الجميع عدم التعامل مع السوداء رحمةً بالمساكين في بلادنا.

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