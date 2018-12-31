اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 31 ديسمبر 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 52.00جنيه
الريال السعودي : 13.86جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 59.28جنيه
الدرهم الإماراتي : 14.24جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 14.26 جنيه
الجنيه الإسترليني : 66.04جنيه
الجنيه المصري : 2.91جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
محمد بابكر
2019/01/01 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق
نطلب من شركات الصرافة المسجلة عدم التعامل بالسوق السوداء للعملات، حيث انها تسهم في إضعاف الجنيه أمام العملات الصعبة مثلما يفعل تجار السوق السوداء.
ونطلب من الجميع عدم التعامل مع السوداء رحمةً بالمساكين في بلادنا.