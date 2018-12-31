الرئيس السوداني يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث الأخيرة

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم.
بدوره أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم علي عبدالرحيم، أن ولايات البلاد شهدت الإثنين استقراراً نسبياً في الأحوال الأمنية، عدا بعض الأحداث المتفرقة بولايتي الخرطوم وسنار، تم احتواؤها دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وفي منحى مغاير أعلن عبدالرحيم مقتل ملازم أول شرطة يوسف عبدالله أحمد، الذي يتبع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإثنين، أثناء أداء واجبه الرسمي بعد مطاردة شبكة تقوم بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية شرقي محلية الخرطوم.
شبكة الشروق
1 التعليقات
ابوعبدالله
2019/01/01 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت من اعطى الشرطة الضوء الاخضر
ولجنة تقصي من مين لازم امم متحدة لا ثقة للمواطن فييكم