البشير: نقدر معاناة الشعب ونشكره على صبره

قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن الاحتفالات بالذكرى الـ 63 لاستقلال السودان تجيء والبلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة ، أضرت بشريحةٍ واسعةٍ من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية، وأضاف ” نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها ، ونشكر شعبنا على صبره الجميل”.
وأكد رئيس الجمهورية – في كلمته مساء الإثنين بالقصر الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد – أكد ثقته في تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة ، والعودة الى مسار التنمية الشاملة ، بناء على المقومات والموارد القوية التي يتمتع بها الاقتصادي الوطني، والتي تتيح له النهوض والانطلاق.
وناشد البشير القوى السياسية والحزبية للمساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن ، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل ، لا بالتنافس والكسب السياسي ، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة ، باستراتيجية تعتمد على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا الى أنه تم وضع ميزانية العام 2019م برؤية جديدة ، تستهدف النهضة وتجاوز الأزمات الراهنة ، بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف ، بدلاً عن نظام البنود التقليدي.
وقال الرئيس البشير إن الميزانية هدفت لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن ، من خلال إبقاء الدعم على كثير من السلع ، وزيادة الرواتب ، ودعم الإنتاج للصادر ، وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة ، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف؛ في خطوة كبيرة لتوجيه الدعم بشكلٍ مباشرٍ لمستحقيه؛ فضلاً عن وضع منظومة جديدة لإنتاج واستيراد وتوزيع السلع الأساسية والأدوية ، ووضع برنامج صارم لإعادة الثقة للنظام المصرفي ، الذي صمد أمام تحديات المقاطعة الخارجية وقال إن النظام المصرفي سيتجاوز هذه الأزمة للقيام بدوره المطلوب في دعم الإنتاج وتمويل المنتجين.
وأشار رئيس الجمهورية الى العديد من الشراكات الاقتصادية التي أبرمها السودان مع بعض الدول الشقيقة والصديقة مثل الصين وتركيا وروسيا والأشقاء في الخليج العربي وغيرها من الدول في إطار التعاون الثنائي والتي تستهدف في مجملها زيادة كفاءة الاقتصاد ودعم بنية الإنتاج الوطني.
الخرطوم 31-12-2018(سونا)
1 التعليقات
صديق حسين
2019/01/01 at 4:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما اسفل و احقر شخص يدوس على كرامه مواطنيه ليتشبث بالسلطه ليحمي نفسه و خدمه من الجيوش الجراره من الفاقد التربوي و أبناء الزنى من المتنفذين الذين يتبارون في سرقه ما احل الله به لعباده ومن يسرق اكثر يكون عزيز قومه من أبناء الزنى