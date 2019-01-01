المعارضة تتوافق على إعلان سياسي لتجنيب البلاد الفوضى

بحث
الأخبار
2019/01/01
2019/01/01
كشفت نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي حسب صحيفة التيار، عن إعلان سياسي تنادت له قوى المعارضة سيتم الإعلان عنه قريباً بغرض تجنيب البلاد الفوضى وما أسمته بحالة انسداد الأفق السياسي.
الخرطوم (كوش نيوز)
طباعة خبر
2019/01/01 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق
تشخيص الحالة :
حالة انسداد فى افكاركم البالية ووهن استراتيجياتكم الادارية .. وقصور مفاهيمكم السياسيه وانفصامكم الاجتماعى … ووحل مضامين احاديثكم وعباراتكم السامجه …
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
6 + = 8
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/01 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق
تشخيص الحالة :
حالة انسداد فى افكاركم البالية ووهن استراتيجياتكم الادارية .. وقصور مفاهيمكم السياسيه وانفصامكم الاجتماعى …
ووحل مضامين احاديثكم وعباراتكم السامجه …