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2019/01/01

2019/01/01


المعارضة تتوافق على إعلان سياسي لتجنيب البلاد الفوضى



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كشفت نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي حسب صحيفة التيار، عن إعلان سياسي تنادت له قوى المعارضة سيتم الإعلان عنه قريباً بغرض تجنيب البلاد الفوضى وما أسمته بحالة انسداد الأفق السياسي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        سودانى مغبووووون

        2019/01/01 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق

        تشخيص الحالة :

        حالة انسداد فى افكاركم البالية ووهن استراتيجياتكم الادارية .. وقصور مفاهيمكم السياسيه وانفصامكم الاجتماعى …
        ووحل مضامين احاديثكم وعباراتكم السامجه …

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