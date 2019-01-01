برلماني: لا جدوى من الاحتجاجات ولا نريد رجلاً يحكم السودان غير “البشير”

قال عضو في البرلمان السوداني، إنه لا جدوى من الاحتجاجات التي تجتاح عدداً من المدن السودانية، منذ منصف الشهر الماضي، والتي تطالب بتنحي الرئيس البشير وحكومته.
واعتبر العضو البرلماني عن حزب الأمة عبدالله فضل ضيف الله، أن الاحتجاجات لن تغير شيئاً ولا جدوى منها سوى إعادة البلاد للوراء بعد أن حدث فيها تطور في كافة المجالات.
ونوه إلى أن تغيير النظام الحالي لا يصبُ في مصلحة البلاد قائلاً “ما دايرين ثورة الآن لأنها ليست في صالح الشعب ولا نريد رجل يحكم السودان غير البشير”.
وأضاف ضيف الله في تصريح لـ(باج نيوز) يوم “الثلاثاء”، أنه لا خيار لحكم السودان سوى الرئيس الحالي، وأنه حتى في حال رأى الوطني ذلك، فإنهم لن يوافقوه.
وقال ضيف الله “نحن عايزنو لأجل مصلحة البلاد فهو رجل مخلص وقدم الكثير للسودان”.
ونوه إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تسببت فيها أيادي خارجية فضلاً عن أشياء معلومة بالضرورة مثل انفصال الجنوب وحرب دارفور.
ولم يستبعد وجود أناس يعملون على إشعال النار بتأجيج الاحتجاجات لتحقيق مصالح شخصية.
وعدد البرلماني ما أسماها محاسن الرئيس البشير المتمثلة في إخلاصه للبلد والعمل على تطويرها وإنشاء مشاريع كبيرة كالكباري والسدود والطرق في جميع أنحاء السودان، وسعيه المتواصل لتوحيد البلاد من خلال الحوار الوطني وتكوين حكومة وفاق وطني شارك فيها عدد كبير من الأحزاب والحركات المسلحة.
وأكد أن ما يريدونه حالياً إقناع قادة الحركات المسلحة خاصة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي بالمشاركة في الحوار لجمع الصف الوطني من أجل السودان.
الخرطوم: باج نيوز
4 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
وطني100%
2019/01/02 at 6:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ضيف الله
ليه مافي رئيس يحكم غير البشير
ايه عقليه تتمتع بها واي طريقه ادخلتك البرلمان
ايه اخلاص تتحدث عنه
وحتي لو الحزب الحاكم اراد تغير البشير انت ماموافق
سبحان الله
الله الانت في ضيافتو .. ندعوه ان يطردك من ضيافتو
لانو انت ضيف مابتخاف الله
تفو علي اشكالك
الوطن
2019/01/02 at 9:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن عايزنو لأجل مصلحة البلاد فهو رجل مخلص وقدم الكثير للسودان” وقدم أمثالك للعمل في خدمة المواطنين !!!!!
mub
2019/01/02 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب اعدام امثالك يا متخلف ، المظاهرات حق ديمقراطي في الدول التي تحترم الديمقراطية و مواطنيها، لكن للأسف الشديد لا قيمة للمواطنين في السودان رأس ماله طلقة يا للعار.
أبو مجاهد
2019/01/02 at 4:34 م (UTC 2) رابط التعليق
وأقترح عليك يا عفن المجاري الآسن أنه بعد وفاة البشير (بقدر الله الذي لن تستطيعوا أن تصدوه أنتم بعصيكم وحناجركم) أن تبحثوا عن رئيس آخر يكون اسمه البشير حتى يستمر حكم السودان تحت اسم البشير.!!!!!!!