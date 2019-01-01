بعث سعودي برسالة عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي للشعب السوداني يدعوهم فيه للحفاظ على بلدهم وأعراضهم وأموالهم وأن يأخذوا العبرة من الدول التي خرجت على حكامها.
وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز، قال السعودي في مقطع الفيديو : (إخواننا و أشقائنا في السودان الحبيب هذه الرسالة لكم من طيبة جوار مسجد المصطفى “صلى الله عليه وسلم” أسألكم بالله أن تتقوا الله في بلدكم و مقدراتكم و أعراضكم و أموالكم خذوا العبرة من الدول التي ثارت على ولاة أمورها، التي دمرت وتم تشريدها شرد أطفالها ونسائها، وآلان هم في المخيمات والملاجئ، خذوا العبرة لكل من خرج على ولاة الأمر لم يفلحوا ولم يأتوا بشئ أفضل من مما كان عليه الآن، يتمنون رجوع حكامهم الطغاة الذين كانوا ينتقدونهم ويرونهم ليس أهلاً للحكم. وأخيراً الذي لا يعتبر بالأمثلة الحية تشك في عقله).
منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو .. سعودي للشعب السوداني: اتقوا الله في بلدكم وخذوا العبرة من الدول التي خرجت على حكامها
2 التعليقات
عبدالله صالح
2019/01/02 at 5:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خيرا … نحن ادري بحالنا عندما لاتعتبرون السودانيون عبيدا عندكم تعال وادل برأيك
alkarazy
2019/01/02 at 6:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
تبا لك ايها الشيخ انك شيخ الدنيا حقا! الم تقرأ قصه سيدنا موسي والحوت الذي انسيناه الشيطان ؟ مافي شئ يقع الا وله سبب ايضا من يعمل مثقال ذره شرا يري!!!الله يمهل ولايهمل~~~كيف جاء سلطان السودان من بلاعه ام اختير ام سرق سلطه بليل وخرج عن الحاكم ..والمصيبه جعل نفسه خليفه تفتكر عدل الله ضعيفا اجب علينا؟؟؟؟ ومن نفس الكاس تسقى وفي روايه الفقه الرباني يقتل علامه وعظه ولما كان نفس الامه لم ترفع فى وجه نفس كلامك كان على الله كلاما اخر فارسل عليهم علامات الغضب من جوع وحروب وحظر وعدم قبول من العالم ونقص في الانفس والارض!نعم نقبلها حقيقه وان كانت مره وعلقم.ان هؤلاء الفئه وصفها القرأن في ايه صريحه قسيه القلوب نعم هكذا نفهم فلا تضلنا اكثر مما نحن فيه.هذا الحاكم في رقبته عهد وحلف غليظ ان يحافظ على النظام القائم على المصحف ولكنه خان العهد ولم يقم بجمع الجند والعلماء حتي يتشاور والله يقول والامر بينهم شورى اقله كان ينصح حاكم ذلك الزمان ثم يعمل بما قال الله. عليه اولى لك ان تقول لهذا الزول كلامك هذا خرجت على حاكم ذلك الزمان فاخرج الله لك مالم يكن في حسبانك انها الاراده والمشيئه كتبت على السودانيون وان كان هم ام انت لم ترضو غفر الله لنا ولك