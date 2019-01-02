تغريدة لـ”معتز موسى” بعد غيبة يتمنى فيها للأمة السودانية الإزدهار مبشراً بالميزانية الجديدة

في تغريدة له على تويتر “مساء الإثنين”، هنأ رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” الأمة السودانية بذكرى الإستقلال المجيد، والعام الجديد، بحسب ما قرأ محرر “كوش نيوز”.
قائلاً: ” أهنئ امتنا السودانية بذكرى الاستقلال المجيد ، سائلاً الله عاما جديدا، اوفر انتاجا، ووطننا اعلى شأنا، وأكثر إزدهارا”.
وقال “موسى”: ” بحمد الله وتوفيقه وبعد الاتفاق مع مستوردي الادوية يوم السبت الماضي، تم التوقيع اليوم مع المطاحن على اتفاقية توزيع دقيق الخبز 100,000 جوال يومياً بدعم 680 جنيها للجوال، تؤكد الدولة أن همها المواطن اولاً واخيراً.
مضيفاً : ” متوكلين على الله ندخل عامنا الجديد، بموازنة العام 2019 ، وهي تحمل بشريات الاصلاح الاقتصادي، تمكينا للانتاج والصادر ،واهتماما بغذاء المواطن وتعليمه و علاجه .ودون اعباء جديدة “.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Moh
2019/01/02 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
إصلاح إقتصادي جالسين ليكم فيها 30 سنه ما قدرتوا عملتوا حاجة بس ب 2018م تقدروا تعملوا حاجة ، طبعا تعود للفيس لقيت ليك نفس بعد دقيق روسيا لكن روسيا عرفت تلعب اللعبة أمروا البشير بزياردة سوريا تركيعة ثانية وبعدين منحوكم الدقيق ؟؟؟ بس دي ما جديد على الكيزان من ايام كنت في جامعة الخرطوم تدسوا وقت الحارة وبعد تلقوا ليكم فرسخة تتبطحوا ؟؟؟
بس عشان تعرفوا الشعب السوداني ما مندسيين عالم قاعدة تفتش على أبسط مقومات الحياه رغيف وبنزين ما ذي ما وصفهم البشير بالخونة ديل أحرار مفروض تسجلوا ليهم صوت شكر ؟؟ ما تخونوهم ؟؟؟ وتعرفوا أن رقبتكم بأيدهم لوا دايريين يسقطوكم سقطوكم وما في لعب في قوت الشعب ؟؟؟ يوم ما تقصروا تجيكم الطامة ونصيحة ليك ما تلعب ولا تتماهن في الرغيف دا ولا البنزيين بسقطكم السلعتيين ديل ؟؟؟
جكسا
2019/01/02 at 8:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههه
وهل انت من ستصلح الاقنصاد
ههههههههه
فى ظنى عبر تعداد افراد الشعب السودانى واحدا واحدا ( كما صرحت سابقا) وتوزيع الرغيف المدعوم بتاعك دا ههههههههه
يا دولة/ رئيس الوزراء
معتز موسى الشهير بصدمة ههههههه
ملك نظريات الدفاع بالنظر فى الاقتصاد هههههه
هههههههه
انتا من ويييييييين
لاحولة ولاقوة إلا بالله .