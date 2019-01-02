غازي ينسحب ومطالبات بحل الحكومة والوطني يسخر

يعتزم 22 حزباً سياسياً ، الدفع بمذكرة لرئيس الجمهورية المشير البشير ، يطلب فيها حل الحكومة وتكوين حكومة انتقالية ، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير في مؤتمر صحفي عقدته ، بتشكيل مجلس انتقالي ، في وقت أعلن حزب الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين العتباني انسحابه من الحكومة التي يشارك فيها عبر المجالس التشريعية في العاصمة والولايات ، وتضم الجبهة الوطنية للتغيير 22 حزباً ، أبرزهم الإصلاح الآن ، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل ، والاتحادي الديمقراطي المنشق ، برئاسة إشراقة سيد محمود ، وتيار الأمة الموحد برئاسة محمد علي الجزولي ، وتيار المستقبل برئاسة فرح عقار ، فضلاً عن أحزاب أخرى .
من جانبه سخر المؤتمر الوطني ، من الأحزاب التي أعلنت عن رغبتها في رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تطالب فيها بحل الحكومة ، ووصف القيادي بالوطني عبد السخي عباس ، الأحزاب التي دعت لذلك بالانتهازيين ، وقال عبد السخي إن تلك الأحزاب الانتهازية ركبوا الموجة ظنا منهم بأن سفينة الإنقاذ قد غرقت ، وتوقع ألا تخرج خطوتهم من كونها تقديم عربون لمن يقومون بالاحتجاجات .
واعتبر سحب حزب الإصلاح الآن للمثلية من الحكومة بأنه غير مفاجئ ومعتاد ومتوقع من حزب مارس الخروج والعودة أكثر من مرة ، واتهم عبد السخي رئيس الإصلاح الآن بأنه شخصية مترددة ولا يقرأ الواقع بحسب صحيفة آخر لحظة ، مؤكداً أن الوطني يمضي بقوة في إيجاد الحل للأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة .
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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عادل
2019/01/02 at 9:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
خطوة جيدة جدا
وياعبدالسخي إنت قريت الواقع كيف
ابوعبدالله
2019/01/02 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
ان تأتي متأخيرا خير من أن لا تأتي
ولا يعني انك مع الشعب بل انت شريك في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب منذ 1989 وخروج حزب او دخوله لا يعني للشعب بل العكس انه دليل اعتراف بان الحكومة فاسدة ومفسدة وانكم كنتم شركاء الفساد يعني بالواضح ما وقفت معهم في الحارة واكلتم مرطبات باردة ويقول لكن استقالوا دليل ان الطامة الكبرى قريبة منكم
وسياتي اليوم الذي تحاسبون فيه جميعا احزب مشاركة كيزان شعبي كله من دعم وساند الكيزن سينال عقابه
ادرجوا هذا الشخص وحزبه من ضمن القائمة المطلوبة وحتى ابن الصادق والميرغني وولده لازم
لان من يموت من الشعب هو اخاك ومن اهلك وربما من اسرتك يا شرطي ويا جيش لا تقتل الشعب وان اعطيت الاوامر بالقتل لا تقتل فغدا عقابهم قريب عند الله
ابو على
2019/01/02 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
مالرصيد السياسى لهذا النكرة المدعو عبد السخى حتى يتحدث عن قامة مثل د غازى صلاح الدين .الحكومة اصبحت تستجدى الدول لحل الضائقة الاقتصادية .عايشة على رزق اليوم باليوم .اى اقتصاد هذا .حل الحكومة خير واجدى .
المهاجر
2019/01/02 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
ومن يكون هذا الغازي اليس هو ذاك الجرذ الذي تربي ورضع حليب الكاهن المقبور اليس هو من شارك واستباح البلاد والعباد متاسلم كيزاني وسخان٠٠٠
ابو على
2019/01/02 at 2:12 م (UTC 2) رابط التعليق
ياعبد السخى الم تسخ قبل هذا فى تصريحاتك الفطيرة هذه .فلم تعاود النقيع