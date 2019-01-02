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ثقافة وفنون

2019/01/02

2019/01/02


ريماز ميرغني : أتحمل جميع إجراءات قرار إلغاء الحفل بالبحرين



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قررت المطربة “ريماز ميرغني” عدم السفر الى البحرين لتقديم حفل رأس السنة بفندق باريس هوتيل، وأفادت المطربة بأنها تتحمل جميع إجراءات عواقب قرار الإلغاء الخاص بها .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب صحيفة مصادر تفاعلاً كبيراً مع المطربة التي ذكرت لهم أن إيقاف سفرها وإلغاء الحفل، يرجع لعدم قدرتها على مغادرة البلاد وتقديم حفلات والمواطن يعاني من ظروف اقتصادية عصيبة ومعروفة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        ahmed

        2019/01/02 at 9:43 ص (UTC 2) رابط التعليق

        شكرا رموز انت زهرة اكثر فنانة؟ اين باقي الفنانين المندسين ناس العداد الخونة؟؟؟؟

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