أبرسي: (85%) من الغاز المدعوم يذهب للسفارات والشركات

أكد رئيس مجلس إدارة شركات أبرسي للغاز ، علي أبرسي ، أن (85%) من الغاز المدعوم يذهب للمقتدرين والسفارات الأجنبية وشركات الاتصالات ، بدلاً من مستحقيه ، خاصة أن الدولة تدعم الأسطوانة بـ(550) جنيها لتبيعها للمواطن بواقع (140) جنيهاً ، وأشار إلى ن المواطن البسيط لا يستهلك اسطوانه واحدة فيس الشهر مقارنة بالمقتدرين والسفرات التي تستهلك ما يفوق الـ(10) أسطوانات شهرياً .
وشدد أبرسي على ضرورة وجود آلية لضبط توزيع الغاز بحسب صحيفة آخر لحظة ، حتى تضمن الحكومة أنه يذهب للمساكين والفقراء ، واستبعد رفع الدعم عن الغاز من جانب الحكومة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي وصفها بالمعقدة .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سوداني
2019/01/02 at 11:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
ناس وهم في كلامهم…كم عدد السفارات و كم عدد الضركات مقارنة بالمواطنين في الخرطوم والسودان. زبانية النظام يبحثون عن اي شماعة لوضع حمل الفشل الكبير في الخدمات والفاسد في تورزيع الموارد. بالله السفارات و الشركات استهلاكها تحرق كم؟ عالم تعوض على الكذب والنفاق و التضليل
سوداني
2019/01/02 at 11:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
ناس وهم في كلامهم…كم عدد السفارات و كم عدد الشركات مقارنة بالمواطنين في الخرطوم والسودان. زبانية النظام يبحثون عن اي شماعة لوضع حمل الفشل الكبير في الخدمات والفساد في تورزيع الموارد. بالله السفارات و الشركات استهلاكها تحرق كم انبوية في الشهر؟ عالم تعوض على الكذب والنفاق و التضليل