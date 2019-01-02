بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ..”من وسط الخرطوم” 22 جماعة سياسية تطالب بتغيير نظام البشير

طالبت “الجبهة الوطنية للتغيير” في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ”نظام جديد” في البلد الذي تعصف به احتجاجات، شابتها أعمال عنف.
بيان مشترك
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك باللغة الإنجليزية إن “نظام (الرئيس عمر) البشير الحالي، بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، لا يستطيع التغلب على الأزمة”.
وأضاف البيان أنه “لا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني”.
حكومة انتقالية
ودعت هذه الجماعات، التي شاركت في مبادرة للحوار الوطني أطلقها البشير في عام 2014 من أجل المشاركة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، إلى تشكيل “حكومة انتقالية… تجري انتخابات من أجل إعادة الديمقراطية والحريات العامة”.
الجبهة تؤيد مطالب المحتجين
وقال مبارك الفاضل القيادي في التحالف إن الجبهة تؤيد مطالب المحتجين بتنحي البشير عن الحكم، مشيرا إلى أنهم سيقدمون مذكرة بشأن رؤيتهم لحل مشكلات البلاد إلى الرئيس قريبا، -واكتبي وفقا لموقع البي بي سي-.
BBC
1 التعليقات
abumahmoud
2019/01/02 at 12:01 م (UTC 2) رابط التعليق
إنتهازيووووووووووووون ليس إلا ، لقد سئمنا وجوهكم جميعاً وكلكم فاشلين لاتسعون إلا للكراسي والمناصب .