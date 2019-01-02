الصادق المهدي: هذا قولي في قضية قتيلة المهندسين

أكد رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي ، بأنه ليس شاهداً على تفاصيل ما حدث في مقتل زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف ، وقال ليس لدي شهادة في ذلك ، وأوضح خلال بيان رسمي بأن ما قاله نصيحة وليست شهادة .
قائلاً: قلت نصيحة مفادها أن العدالة ليست كلها عقابية ، ولذلك يمكن تحقيقها بإحدى ثلاث وسائل ، ، القصاص ، الدية ، العفو .
وقلت إن هذا الموضوع فيه عوامل أسرية لذلك أولى تجنيب القصاص واتخاذ خيار آخر ، وهذه نصيحة وليست شهادة ، لأنني لست شاهداً على تفاصيل ما حدث .
وطالب ممثل دفاع المتهمتين الشقيقتين بقتل زوجة مهدي الشريف بحسب صحيفة التيار بشهادة الإمام الصادق مهدي الشريف بشهادة الإمام الصادق المهدي ، حول ما دار من حديث حول العفو عن المتهمة زوجة إبن المجني عليها .
وبحسب تفاصيل الحادثة بأنه عثر رجل الأعمال مهدي الشريف على زوجته مقتولة داخل منزلهم بضاحية المهندسين ، وتم القبض على زوجة ابنة وشقيقتها لإتهامهما بالقتل العمد والسرقة .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
جملون
2019/01/02 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
موضوع القصاص موضوع كبير وشائك نرجو تحويله الي فضيلة الشيخ عمر حسن احمد البشير !
لو ما قرض العائله كلها دي دقني
ايمن احمد
2019/01/02 at 5:26 م (UTC 2) رابط التعليق
والله ان اكبر مصائبنا من تحت راسك ايها الصادق المهدي
وضعف شخصيتك وعدم تحملك المسئولية وعشمك في الدنيا الفانية جعلك تخزل السودان والسودانيين
للاسف لا تستحق اسم المهدي العظيم ولا تستحق ان تكون زعيما على الانصار ( اشجع من مشى على الارض )
والنصيحة الصحيحة موجهة للانصار وحزب الامة ابعدوا هذا الرجل الضعيف عن قيادتكم وسوف يرجع الحزب لمجده وبريقه ووطنيته
ود عازة
2019/01/02 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق
يا مثبت العقل والدين
بالله واحد يشرح لينا الدخل الزول دا شنو في الموضوع داوبصفته شنو ..60 سنة والزول دا ينضم ماخل حاجة الا ودخل خشمه فيها وهسي وصل للقضايا والمحاكم الشغالة ليؤثر على العدالة ولا شنو القصد