تفاصيل جديدة صادمة بشأن الطبيبة السودانية التي تعرضت للتهديد في نجران!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ “محاولة قتل طبيبة نجران” بعدما وردت أنباء تفيد بأن هناك أشخاصًا حاولوا خنق الطبيبة، وتم نقلها إلى المستشفى.
محاولة قتل
ووفقا لـ”إرم نيوز”، ذكر مغردون أن الطبيبة السودانية سوسن الحمادي المقيمة في السعودية، تعرضت لمحاولة قتل، وذلك بعد أن انتشر لها مقطع فيديو قبل نحو أسبوع تستنجد لإخراجها من منطقة نجران بعد تعرضها لتهديدات على خلفية قضية مريضة.
شقيق الطبيبة
وكان شقيق الطبيبة بدأ في البحث عنها بعد تأخرها في العودة إلى المنزل، وبالتفتيش في جميع غرف المستشفى، عثر عليها في إحدى الاستراحات، وقد تعرضت للخنق بحبل، وراقدة على بطنها، وقد تم حشو أنفها بمناديل، وباستدعاء عسكري ومدير مناوب، تم إسعافها، وحالتها شبه مستقرة. وفي المعلومات الواردة أيضًا، فإن الرجل الذي هاجمها كان متنكرًا بزي امرأة، وبعد محاولة خنقها قام بإعطائها حقنة في كتفها.
فيديو الطبيبة سوسن
وكانت الطبيبة سوسن، قد ظهرت في مقطع فيديو، ناشدت فيه المعنيين بمتابعة قضيتها، إذ روت قصتها التي بدأت عند رفضها نقل حالة تحمل عدوى إلى غرفة عامة كي لا تصيب مرضى آخرين بالعدوى، أمام إصرار الكادر الطبي على نقلها، ليتبين لاحقًا أنها والدة مدير المستشفى، الذي هددها. وتقول الطبيبة إنها تعرضت مع أبنائها لمضايقات واعتداءات من قبل أشخاص في نجران. هذا ولم يتسن لـ”صحيفة المرصد” التأكد من صحة المعلومات الواردة.
صحيفة المرصد
3 التعليقات
abahmd
2019/01/02 at 2:12 م (UTC 2) رابط التعليق
علي بعد 300 كيلو منها يوجد جنود سودانيون يحمون الحدود السعودية؟ # عشان مانعمم الاساءة لكل السعودية سؤال بديهي بيقول قضية ليها اكتر من 10ايام ووصلت لكل الاعلام السعودي وبعد كدة يتم تهديدها ؟ لو افترضنا ان الحادث فردي والزي كدة ممكن يكون موجود في اي دولة الا يكفي ان قضيتها وصلت حتي مايسمي بالامارة الي هي اعلي السلطات الموجودة ## دا ياهو الشرا في القندول ## نسال الله ان يحميها ويحمي اطفالها
سودانى مغبووووون
2019/01/02 at 2:26 م (UTC 2) رابط التعليق
واين الجهات المعنيه فى السعودية ؟؟؟
اين معرصين نجران مسئولين او رجال مجتمع ..- ليتركو اولئك الذين يسترجلون على امراءة تداوى مرضاهم ..
واهلها الرجال جنود يحاربون على الجهة الاخرى من الحدود فى جبهات قتال مفتوحة يمنعون دخول الحوثيون اليهم …
والذين لو دخلو الحدود وطالوهم لناكوهم امام نسائهم ..
اين القنصليات السودانية فى الرياض وجدة ومن يعملون بها برواتب بالريال السعودى
مقابل وظائف شغلوها لخدمة ورعاية مواطنيهم فى السعودية ومدنها ؟؟
ودأمدرمان
2019/01/02 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
وأين إدارة مووقع النيلين من هذا الأسلوب البذيء – عبارات بذيئة لا تليق بصحيفة إعلامية في موقع مفتوح لمختلف الجنسيات والأعمار. هل فعلاً يتم مراجعة كل ما يكتب من تعلقات قبل نشرها.
والموضوع يجب أن تتدخل فيه السفارة السودانية وهذا من صميم عملها ولا هي فاتحة أبوابها للجباية فقط.