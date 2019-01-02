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مدارات, منوعات

2019/01/02

2019/01/02


الإعلامية رفيدة ياسين: أنصح (الكيزان) بلملمة (كتاكيتهم) الذين لم يصلوا لمرحلة (الجداد)



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شهد حساب الإعلامية السودانية المعروفة رفيدة ياسين, على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشاطاً كبيراً حيث حرصت صاحبته على نشر عدد من التغريدات في الأيام الماضية والتي شهدت أحداث مثيرة بالبلاد.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت رفيدة ياسين والتي تعد واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في الساعت الأولى من صباح اليوم الأربعاء تدونية وجددت اهتمام وتفاعل كبيرين.

حيث كتب رفيدة في تدوينتها بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (في وقت الأزمات يجب الاستعانة بأفضل الكوادر وأقوى الجنود).

وواصلت: (لذا أنصح الكيزان لملمة “كتاكيتهم” الذين لم يصلوا لمرحلة “الجداد” بعد من وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم لا يزيدون طينكم إلا بلة).

وختمت رفيدة تدوينتها التي حصلت على أكثر من ألف علامة إعجاب: (وهذه نصيحة لوجه الله تعالى)..ولم تنسى الإعلامية المعروفة أن تضع  الهاشتاق الأكبر في السودان هذه الأيام (مدن السودان تنتفض) في نهاية تدوينتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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1 التعليقات

      1. 1
        عزالدين وديدي

        2019/01/02 at 1:21 م (UTC 2) رابط التعليق

        انت احتشمي واتقي الله وغطي شعرك والبسي بحشمة

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