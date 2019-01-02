الخبرات التراكمية تسند “تسابيح خاطر” في قناة العربية

قدمت المذيعة السودانية “تسابيح خاطر” مردوداً إيجابياً منذ انتقالها الى قناة العربية قبل عدة أشهر، واستطاعت أن تقدم نفسها بصورة رائعة عكست من خلالها استفادتها من الخبرة التراكمية التي نالتها من المحطات .
وظهرت “تسابيح” في إطلالتها الأولى عبر قناة النيل الأزرق التي اكتسبت بها خبرات كبيرة وتحولت بعد ذلك الى قناة الشروق الفضائية إلا أنها عادت مرة أخرى الى الشاشة الزرقاء التي قضت بها وقتاً قصيراً أنتقلت بعده الى قناة العربية .
وبحسب صحيفة المجهر، مثلت تلك التجارب والمدارس الإعلامية المختلفة خبرات ساندتها كثيراً في ظهورها الذي وصفه الكثيرون بالمشرف في قناة العربية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
محمد ودنورة
2019/01/03 at 5:44 م (UTC 2) رابط التعليق
شرفتنيا ياتسابيح خاطر .دوما للامام والله يغطي عليك ويحفظك . ودنورة/بيت المال .4