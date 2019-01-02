عبدالرحمن الصادق: السودان سيتجاوز هذه المرحلة “العارضة”

قال مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي، إن السودان سيتجاوز هذه المرحلة العارضة والعودة إلى مسار التنمية الشاملة اعتماداً على قدرات أبنائه وضخامة موارده، وإن نهج الدولة هو توسيع المشاركة لجميع أبناء الوطن.
وطالب المهدي القوى السياسية بالبلاد بالتعاطي الراشد مع قضايا الوطن والمساهمة في بنائه وترسيخ الاستقرار في ربوعه، وتقديم البدائل وإسداء النصح، والبعد عن المكاسب السياسية، ونبذ الفرقة والتناحر.
وأكد خلال مخاطبته أمام باحة المجلس الوطني، الإثنين، احتفالات الشباب بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال السودان، الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني، أن السودان يستشرف مرحلة جديدة تستلزم توحيد الصف والكلمة وتستدعي التعاون والتوافق بين قطاعات المجتمع السوداني كافة لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد، ومن بينها التحدي الاقتصادي.
وحيا المهدي جهود الرعيل الأول من المخلصين الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل الاستقلال، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الاستقلال هو احتفال بأسمى معاني الحرية والكرامة، وقال نستعرض فيه تاريخ شعب خط بنضالاته صفحات ناصعات في تاريخ قارتنا الأفريقية؛ حيث كان السودان من أوائل الدول الأفريقية التي نالت استقلالها.
شبكة الشروق
1 التعليقات
Shawgi
2019/01/02 at 4:04 م (UTC 2) رابط التعليق
هؤلا المتسلقين على سمعه أجدادهم ….الطيور على اشكالها تقع…..