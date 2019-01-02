“الشيوعي” يؤيد “تجمع المهنيين السودانيين” ويعطي إحصائية جديدة عن قتلى الاحتجاجات

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، يوم الأربعاء، تأييده للإعلان الصادر عن “تجمع المهنيين السودانيين”، وتقدم بإحصائية جديدة بشأن ضحايا الاحتجاجات مشيراً إلى سقوط 40 محتجاً واعتقال حوالي 900 محتج.
وقال السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بحي الخرطوم 2، إن الشيوعي يؤيد “إعلان الحرية والتغيير الصادر عن تجمع المهنيين السودانيين”.
وأضاف: ” ندعو إلى قيام مؤتمر دستوري قومي يضطلع بوضع دستور للبلاد، ويحل كافة مشاكلها”.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، وينادي بتنحي البشير، وتكوين حكومة انتقالية قومية تحكم لأربع سنوات.
وشدد الخطيب على دعمهم لحق التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب، وقال: “ندعو إلى مواصلة الاحتجاجات دون توقف، ونعمل على تعبئة الجماهير في الريف والمدن”.
بدوره قال المتحدث باسم الحزب، فتحي الفضل، بمقتل 40 وإصابة واعتقال 900 جراء الاحتجاجات، جرى تقديم 26 منهم إلى محاكمات.
وكانت المتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة أرور أفاد بسقوط 19 قتيلاً في الاحتجاجات، منهم 2 يتبعون لقوات نظامية.
وطالب الخطيب بتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف الحرب، ودرء الأثار النفسية التي طالت المنكوين بنيرها.
وعمّت تظاهرات حاشدة المدن السودانية، احتجاجاً على الظروف الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى مطالبات سياسية بتنحي البشير.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
wad nabag
2019/01/03 at 1:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
النبت الشيطاني الذي يسمي نفسه{تجمع المهنين} باشر في اصدار منشورات اقصائيه باسم المتظاهرين ضد قوي فاعله اخري بانتهازيه وبغباء سياسي ممقوت لانه تسلق علي ظهر المتظاهرين وادعي بدون تفويض قيادتهم والتحدث باسمهم !!وهاهونافج كيرالالحاد الاكبريكشف محاولات التخفي والتدليس السياسي البليده ويظهر المستوربتايده تجمع { المهنيون }وهم الذين يقولون بسلميه المظاهرات اعلاميا ويرفعون باسم الحركه الشعبيه شمال وفي المنطقتين السلاح لينشروابه الدمار والخراب الذي يفضي لتمزيق التراب السوداني ونشر الالحاد وكبت ابداع الانسان وحريته …ارفعوا ايدكم عن ادعاء قياده التغير لان في تجاربكم السابقه في الحكم الكفايه من الاذي وسفك الدماء.