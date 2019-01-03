قوى الإصلاح ترفض بيع هيئة الموانئ البحرية

أصدر تيار قوى الإصلاح المناوئ لنقابة عمال هيئة الموانئ البحرية بولاية البحر الأحمر أمس بياناً، أعلن فيه رفضه لإبرام عقد تشغيل الميناء الجنوبي بين هيئة الموانئ والشركة الفلبينية الذي تمت إجراءاته الابتدائية أمس الأول، بحسب بيان تيار الإصلاح .
ولفت الى فشل تجربة الشركة الفلبينية السابقة في إدارة الميناء، وأشار التيار الى مخاطبتهم لجهات الاختصاص حول فساد الشركة الفلبينية وسوء إدارتها وعدم التزمها بالعقود، ولوح البيان الى أن هيئة الموانئ خط أحمر متوعداً بمناهضة الخصخصة ومنع إنفاذ العقد (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) .
وناشد البيان وبحسب صحيفة التيار التنظيمات السياسية والاجتماعية بالوقوف ضد القرار وادارك الموانئ قبل أن تلحق بالخطوط الجوية والبحرية والتي وصفها البيان بالقصة العالقة في الحلق، وأعلن التيار تكوين غرفة عمليات لمتابعة ورصد الأحداث بالميناء الجنوبي .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق عبداللطيف سعيد
2019/01/03 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق
*** لا لتأجير أيت منشأة وطنيه ، ولا لإدارتها عن طريق طرحهها للمستثمرين الأجانب
*** يجب على الدولة متمثلة في حكومة الإنقاذ الوطني ، مراعاة المطالب الوطنية والشعبية في عدم خصخصة وتأجير وبيع المنشآت الوطنية ، وبما فيها كل الأراضي بالدولة وكل السواحل البحرية خط أحمر ويجب عدم تأجيرها أو بيعها أو طرح إدارتها للدول والشركات والمجموعات الأجنبية
*** وإلا كيف تخاطب الحكومة الشعب بأنها لن تترك السلطة طا لما الشعب لم يقل كلمته (إرحلوا غير مأسوف عليكم)
*** يجب إلغاء كل العقودات المبرمة مع الدول والمجموعات والشركات ، خصوصا تأجير المواقع على البحر الأحمر كمواني أو غيرها أو إدارة وتشغيل المواني أو القطاعات ، وكذلك الأراضي المستأجرة للدول أو المستقطعة كمواني خاصة وتم تأجيرها للدول … الخ