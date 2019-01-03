أمين حسن عمر : من يشير إلى دور الإنجليز في السكة حديد وسعر الجنيه قبل الاستقلال (غير عاقل)

أكد الدكتور “أمين حسن عمر” أن وضع السودان الآن أفضل من وضعه أيام الاستعمار، مشيراً إلى مظاهر التقدم في الخدمة المدنية والمجال الاجتماعي والعلمي .
وقال “عمر” أثناء حديثه في الندوة التي نظمها التلفزيون بعنوان (أوراق الاستقلال)، قال إن من يشير إلى دور الإنجليز في السكة حديد وسعر الجنيه وقتها وغير ذلك غير عاقل وحديثه به مبالغة، وقطع بأن التوافق هو سمة أهل السودان .
موضحاً أن ما تم من حلف بين الفونج والعبدلاب لقيام دولة استمرت لقرون عقب سقوط الأندلس، مشيراً إلى التوافق على الثورة المهدية التي جمعت “النجومي ودقنة وأبوعنجة والنور عنقرة والزاكي طمبل”، وغيرهم ثم التوافق الفريد في فترة الاستقلال .
وقال وبحسب صحيفة المجهر، نحن في السودان نتزعزع عندما نفترق لأحزاب وقبائل بسبب عوامل نفسية وثقافية ونزداد قوة عندما نجتمع .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Aboahmed
2019/01/03 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
خلينا نحن ….انت كلامك ده هسه كلام عاقلين ……………..
قال مظاهر التقدم قااااااال…………..