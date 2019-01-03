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سياسية

2019/01/03

2019/01/03


الطيب مصطفى: (لو فقدنا الوطن نشيل بقجنا نمشي وين؟)



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رئيس منبر السلام العادل ، الباش مهندس الطيب مصطفى ، أن الحوار الذي مكثنا خلاله سنوات بدأ يحطم بسرعة دون تمهل ، وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الحوار الوطني ، أن البعض رأت في المظاهرات أن مركب الحكومة أوشكت على الغرق ، ويريدون أن يقفزوا منها .

وتابع لن نسمح للمركب بأن تغرق ليس من أجل الوطني ، ولكن من اجل الوطن ، لأننا نرى ما حدث في محيطنا الإقليمي ، وأردف: (السعيد من اتعظ بغيره) ، وقال ليست القضية قضية أكل وشراب ، وزاد (نحن نخشى على الوطن أن نفقده وحينها نشيل بقجنا ونمشي وين؟) ، وواصل بحسب صحيفة آخر لحظة ينبغي أن يصبر الناس على هشاشة البلاد حتى لا يتمزق ، وأضاف نحترم مخرجات الحوار وسننجز الانتخابات في وقتها .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        fathelrahman

        2019/01/03 at 10:27 ص (UTC 2) رابط التعليق

        دي نفس القبجة الجيت بيها قبل التمكين وح نرجعك بيها

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