البشير يعلن البدء بزيادة الرواتب

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، في تفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.
وقال البشير في كلمة له بالعاصمة الخرطوم، إن السودان بدأ برنامجا لزيادة الراوتب، اعتبارا من شهر يناير الجاري.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية ستعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.
وأكد أنه يشعر بمعاناة الفقراء لأنه اجتاز ظروفا صعبة بدوره، حين كان شابا يضطر إلى العمل في مهن بسيطة لأجل تأمين مصروفه.
وقال البشير إإن الخرطوم تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات طويلة، مضيفا أن السودان من الدول التي يجري السعي إلى هدمها.
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وأضاف أن البلاد تعاني مشكلات، لكن أكد وجود فرق بين المظاهرات السلمية والأفعال التخريبية.
وقال إن الحديث عن غرق الحكومة تم الترويج له في أكثر من مناسبة، لكن البلاد تحتاج إلى من يعمل في مثل هذه الأوقات الحرجة لا إلى من يتشبث بها في أوقات الرخاء فحسب.
سكاي نيوز
1 التعليقات
وطني100%
2019/01/03 at 11:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ياايها المنافقون…
سوال.. رئيسكم تحدث عن الناس الخرجو عن الإجماع ومخرجات الحوار الوطني وشبههم بالخونه والمرجفين وأنهم ضالون..هل هذا صحيح
سوال تاني . حكومه بكري التي تكونت كمخرجات توافق علي الحوار والوزراء الممثلين لأحزاب الحوار.. من اول شخص قام بخيانه وثيقه الحوار وحل الحكومه وجاء بمعتز موسي بتاع كلو كهربجي ومحاسب والفا علي فصل الوزراء ورجع قوش وعمل محكمه وهميه ليحاسبو أنفسهم علي لحمه التور الضبحو وووو مش نفسو الرئيس .. اذا من هو الخائن والناقض للمواثيق والعهود…
اليوم طلع في اسكتش أو منلوج مسيخ يتهكم علي الفقراء ويحدثهم أنه نجي من الفقر بل أصبح سيد القوم …وأنه من برجه العالي بيتكرم عليهم بي زياده مرتبات وتأمين صحي وشويه كلمات لاتصلح للاستهلاك الادمي .