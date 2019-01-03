البشير: سنخرج من الأزمة الراهنة ونحن أكثر قوة

أكد رئيس الجمهورية عمر البشير، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في طريقها للنهاية، لأن الرؤية للمخرج والمستقبل الذي يتمناه كل سوداني أصبحت واضحة وستخرج البلاد منها وهي أكثر قوة، ساخراً من الأحزاب التي أعلنت الخروج من أروقة الحوار الوطني.
وقال البشير مخاطباً حشداً من العمال والمهنيين والمعاشيين في قاعة الصداقة بالخرطوم، يوم الخميس، فى إشارة للمنسحبين من المعارضة “هذه النوعية من الناس عندما تكون الأمور جيدة يكونون مع الناس وعندما تسخّن يهربون ونحن نريد الذين يركزون ساعة الحارة”.
وأضاف “لو أن حكومته كانت تريد أن تسلك الطريق الأسهل في حل الأزمة لسلكته عبر بيع الكرامة بحفنة دولارات”،وتابع قائلاً “البلد أعز من أن نبيع كرامتها بقمح أو وقود أو غير ذلك”، مشدداً على أن البلاد ستخرج من الأزمة الراهنة وهي أكثر قوة، لافتاً إلى أن البلاد مستهدفة، وظلت رغم الكيد الذي تتعرض له صامدة وواقفة وستظل كذلك.
وشدد على أن السودان بلد غالٍ يجب الحفاظ عليه وهو مستهدف لأن هناك قوى عالمية ترى أنه لا بد من وضع متاريس أمامه، مشيراً إلى أن التآمر على البلاد ظل متواصلاً منذ الاستقلال وحتى الآن.
المشروعات شاهد
وقال البشير “كسرنا شوكة التمرد وقمنا بحوار غير مسبوق والذين يتحدثون عن أن الحكومة ظلت لثلاثين عاماً ولم تقدم شيئاً، نقول لهم مشروعاتنا شاهد على ذلك وفي شتى المجالات من طرق وكبارٍ وشبكة كهرباء غطت كل أجزاء السودان”، معتبراً أن الشعب السوداني يستحق أكثر من ذلك ويستحق أن تنتهي كل مشاكله”.
وتابع يقول “لكي نحافظ على هذه الدولة يجب أن لا نلتفت لأناس تأتي إليهم التوجيهات من الخارج سواءً كانت من السفارات أو المخابرات الخارجية”.
وشدد على أن المظاهرات السلمية ليست حرقاً وتدميراً لأن إعادة البناء لا بد أن تتم بأموال الشعب السوداني”، وقال إن كان هناك ضائقة ومشاكل تواجه البلاد على الناس ألا تزيد هذه المشاكل”.
وقال إن الذين يعتقدون أن الحكومة سقطت والمركب ستغرق ويقفزون منها نقول هذه ليست المرة الأولى التي يفعلونها”.
شبكة الشروق
1 التعليقات
داوودي
2019/01/03 at 6:08 م (UTC 2) رابط التعليق
يا زول يحلنا منك الحلا بلا ياخي انت ما عندك احساس ياخي الناس كرهت اليوم الشافتك فيهو ليك 30 سنة مليتنا فارغ وكضب لما صدقت روحك.
انا كنت بقول احتمال انك ما عارف لكن كل يوم بتاكد انك عارف وصلت الناس لوين .
اسمع البيان الاول بتاعك وقارنو بحالتنا الان حتلقانا رجعنا 50 سنة لوراااا