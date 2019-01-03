الداخلية تؤكد هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية

أكد وزير الدولة بالداخلية، موسى محمد مادبو، يوم الأربعاء، هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالمركز والولايات، بفضل الجهود التي بذلتها قوات الشرطة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والعدلية، التي تباشر مهامها القانونية بتناغم تام حماية للأرواح والممتلكات.
وأوضح مادبو، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، أن القانون كفل حق التظاهر السلمي وفقاً لتصاريح الجهات المختصة التي تقر عدم التعرض للآخرين وانتهاك خصوصيتهم، بإشعال نار الفتنة والدمار والخراب وجر البلاد لحالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد عدم الحجر على أحد في ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون بإقرار أن التداول السلمي للسلطة له مسار واحد هو صناديق الاقتراع، وطالب جميع الأحزاب التي تسعى لحكم البلاد وتغيير النظام أن توجه كوادرها وأفرادها للاستعداد للانتخابات المقبلة في 2020 بدلاً عن إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى.
ودعا الوزير المواطنين، إلى تفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن البلاد واستقرارها .
وأشار إلى تكوين لجان مختصة منذ اندلاع الأحداث تباشر عملها بكل حيادية وتجرد لحصر الضرر الذي وقع على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف “قوات الشرطة تعي واجباتها تماماً وهي تضطلع بها بكل مهنية واحترافية، وحريصة كل الحرص على سيادة الدولة وإنفاذ حكم القانون ولن تفرط في ذلك أبداً”.
سونا
1 التعليقات
محب أرض الحرمين
2019/01/03 at 9:53 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم احفظ على بلدي السودان الأمن والأمان وجنبه شرور الثورات والمظاهرات الماسونية التي يقودها الدهماء والرجرجة.