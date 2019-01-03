اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 3 يناير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 55.00جنيه
الريال السعودي : 14.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 62.70جنيه
الدرهم الإماراتي : 15.06جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.08 جنيه
الجنيه الإسترليني : 69.30جنيه
الجنيه المصري : 3.08جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
محمد
2019/01/04 at 12:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
اذا الدولة او البنوك وفرت صرافات ايداع نقدي تعمل 24 ساعة مثلا لو في تاجر من الصباح يبع وبالمساء عايز يورد قروشو و البنك مقفل بيمشي الصرافة يودع عادي وبي كدي البنك ممكن يغذي الصرافات مرة اخري من ايداعات التجار