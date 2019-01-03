كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > اقتصاد وأعمال > أسعار صرف العملات > اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
الأقسام :

أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/01/03

2019/01/03


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



شارك الموضوع :

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 3 يناير 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 55.00جنيه

الريال السعودي : 14.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 62.70جنيه

الدرهم الإماراتي : 15.06جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.08 جنيه

الجنيه الإسترليني : 69.30جنيه

الجنيه المصري : 3.08جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        محمد

        2019/01/04 at 12:08 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اذا الدولة او البنوك وفرت صرافات ايداع نقدي تعمل 24 ساعة مثلا لو في تاجر من الصباح يبع وبالمساء عايز يورد قروشو و البنك مقفل بيمشي الصرافة يودع عادي وبي كدي البنك ممكن يغذي الصرافات مرة اخري من ايداعات التجار

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.