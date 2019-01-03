قال الداعية الإسلامي مزمل فقيري، لا يجوز الخروج على الحاكم، وهنالك آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تدل على ذلك، ومن يأتي من الشعب يقول غير ذلك ويضعف الأحاديث أنما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفنا نحن.
وبحسب كوش نيوز قال فقيري: (سمعت مذيع يقول لا يوجد دليل واحد يحرم الخروج على الحاكم. وأرد عليه بأن كلامه باطل ويأتينا بالدليل الذي لديه. وأضاف: “كل من كذب حرمة الخروج على الحاكم أرى أنه طمعان في منصب ومتسلط على الدين والفتوى”.
وأوضح الداعية المثير للجدل وفقاً لـ كوش نيوز أن الإسلام ما منع النصح للحاكم ويجب أن تكون بالطريقة الشرعية التي لا علانية بها، و استدل بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه”.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو .. داعية سوداني: الخروج على الحاكم حرام ومن يقل غير ذلك يأتينا بالدليل
1 التعليقات
ود راس الفيل
2019/01/03 at 10:51 م (UTC 2) رابط التعليق
امشي يا مزمل اكتل ليك ملف يا مطبلاتي يا منبطح
تفووو علي علماء السلطان والمتطاولين علي رسول الله صلي الله عليه وسلم