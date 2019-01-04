حجز (853) قطعة من (سرامس) الشاي تحتوي على مادة (الإسبستوس) المسرطنة

كشفت شرطة مباحث حماية المستهلك عن ضبط 13 محلاً من محلات الاواني المنزلية وحجز 853 قطعة من (سرامس) الشاي تحتوي على مادة (الإسبستوس) المسرطنة.
وقالت مصادر مطلعة لـ (الجريدة) أمس، إن الضبطية تمت بالخرطوم وأمدرمان وبحري، بحضور مختصين من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وإن المضبوطات بمختلف الأحجام، كما كشفت الشرطة عن ضبط 2 كرتونة ألعاب نارية محظورة دولياً.
وأشارت الشرطة الى وجود مواد مسرطنة داخل (سرامس) شركات معينة تحتوي على مادة (الإسبستوس) المحظورة دولياً والتي تسبب أنواعاً من السرطانات، وأبانت أن النيابة أخذت عينات عشوائية من (السرامس) فور وصول معلومة للمباحث تفيد بوجود مواد مسرطنة، وأنه تم فحصها في المعامل الجنائية وأثبتت النتيجة وجود مادة (الإسبستوس) في الحبوب التي توجد داخل (السرامس
الجريده
1 التعليقات
Kaka
2019/01/04 at 5:21 م (UTC 2) رابط التعليق
من اين؟ وكيف دخلت للبلاد عبر أي منفذ؟ ومن هو المورد؟ وهل تم اكتشاف الامر صدفة ام مكيده؟