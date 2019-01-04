نشاط كثيف قام به معتز

نشاط كثيف قام به رئيس الوزراء، وزير المالية معتز موسى يوم أمس، حيث خاطب ثلاثة مناشط حسب صحيفة آخر لحظة، الأول المصادقة الإلكترونية الذي نظمته وزارة الإعلام والاتصالات بالسلام روتانا، والثاني تخريج المدربين ضمن الحملة الشبابية لإسناد الدفع الإلكتروني والتي نظمها اتحاد الشباب، والثالث مبادرة الحلول الاقتصادية لقطاع المصدرين.
بعد هذه اللقاءات معتز كشف أن لقاءين آخرين في انتظاره، بعد المغرب، وعند الساعة عشرة، أحد المصدرين سأله (لو عايزنك نجدك وين؟).. موسى رد قائلاً: (إلا بعد الساعة واحدة صباحاً).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الحر الراي
2019/01/04 at 11:48 م (UTC 2) رابط التعليق
اين هذا النشاط بربكم ؟
الاسعار هي هي بل بالعكس كل يوم زيااااااااااااااااااااده بالرغم من الدنيا
مغلوبه والدولار ااجمركي طار السماء ووعدنا بانه سوف يرجع الي 6 لكن القطط قالت لا
طيب بالبلدي يا معتز رغم فشلك ف الكهرباء وزياده فلكيه ايامك للمواطن افغلبان وانت تصر وتخم وتورد للدوله من المواطن وشهدت ايامك عذاب للمواطن ف قطع الكهرباء وكمان ف رمضان نوقع ليك بالبلدي تعمل شنو للمواطن امكن ارضي عنك
قفه الملاح اللحمه نار والخضار مضاعف والفاكهه لا يفكر فيها حاول اضع اسعار رخيصه وراجع التكلفه لانو اي زول ببيع ع كيفو واسعار المزارع رخيصه في سماسره وتجار بزيدوها الضعف او ربما اكثر خلي عربات الجيش الواقفه تنقل من المزارع مباشره للمواطن وطلع ليها حقوه برضو وف النهايه حنكون كسبانين سعر رخيص
وبرضو اللبن ما ممكن اكون سله غذاء العالم واكبر مكان للثروه الحيوانيه
رطل اللبن ب 15 او ازيد تدخل واللبن بالذات مهم اقل شئ اكون ب خمسه وبرضو ح اكونو رابحين
نمسك البقالات والسوبر ماركت
اسعار فلكيه صادمه بجد صدمه
زي بتاعتك والغريب حتي المحليه الماداخل فيها دولار والغريب من يوم جيت انت كل صباح الشركات بزيد وما ساله ف اكبر راس حاول اقعد معاهم ودعك من رسم سياسات وخزعبلات المواطن زول بتاع واقع وقفه ملاح وسعر جاري والجعان زي ما قاال عمكم اسحق لا يسمع اقعدو معاهم قلم وورقه من خبراء مع الشركات وحساب التكلفه للسلعه بالقرش وتحديد سعر مع وضع هامش ربح بسيط للشركات لكي تدفع ضريبه الوطن ما ضروري عشرات السنوات لازم اربحو فل وخليهم الزامي اكتبو الاسعار ف اي سلعه
بكده ممكن المواطن اقول الحكومه ومعتز انجز لكن حكي وغني وتمنيات 30 سنه كرها واباها وما عايز اسمعها وما بثق فيها والحاجات الفوق دي منتجات بلديه
بالنسبه للعيش اعملو تجربه شهر خبز نوع من العيش اخلطوهو بالذره بسعر اكون نصف سعر القمح وشوفو النتائج واكون مع العيش الحالي والمواطن اختار
ربما ربما
مزارع غرب امدرمان شريان الشمال لو دقيتو صدركم وعملتو مشروع كبير جدا ممكن اكون امن غذائي للسودان ومعاهو طبعا الجزيره والسليت وبقيه المشاريع
واهم شئ اكون ف اعلام مكثف وتشجيع للشباب ودعم من البنوك وتدخل من الجيش والدعم وكلو مادام بقي مهدد امني للبلاد والعباد وجب التدخل وهي حاجات ساهله حفر ابار وتقاوي وبذور وختامها حصاد مثمر يجلب اموال ضخمه