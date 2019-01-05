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سياسية

2019/01/05

2019/01/05


المؤتمر الوطني: لا مجال للوصول للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات



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رفض حزب المؤتمر الوطني ،اتهامه بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية بدعوى وجود أي صراعات بين أجنحة وتيارات في الحزب ، مؤكداً عدم وجود أي صراعات داخلية ، ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها في الأزمة وإيجاد الحلول والمعالجات لها .

وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر في ندوة حول أحزاب الحوار بين الثابت والمتغير رداً على مداخلة ممثل حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل ياسر فتحي جعفر ، أن مخرجات الحوار الوطني أجابت على كثير من الأسئلة الحائرة حول الهوية وغيرها من القضايا بما فيها قضايا الاقتصاد ، وأضاف إن الحديث عن أشخاص بعينهم لتحميلهم خلل ما ، أمر غير موفق .

ونفى وجدود خلافات داخل أروقة الحزب تعوق تنفيذ مخرجات الحوار بحسب صحيفة المجهر ، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح مرت بتحديات كبيرة ، ولا يعني إخفاقها في التعامل مع بعض القضايا أنها فاشلة .

وشدد الخضر على ألا مجال للوصول إلى السلطة إلا عبر صناديق الانتخابات ، مؤكداً تمسك الحزب بمبدأ التداول السلمي للسلطة وفق ما نصت عليه وثيقة ومخرجات الحوار الوطني .

الخرطوم (كوش نيوز)

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