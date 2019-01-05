الرئيس: جهات خارجية نصحتنا بالتطبيع مع إسرائيل

شدد رئيس الجمهورية المشير البشير، على أن الحكومة لا تقتل الناس تشفياً، ولكنها تحاول توفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية، وقال البشير لدى مخاطبته مشائخ الطرق الصوفية بمقر إقامته ببيت الضيافة حسب صحيفة آخر لحظة، نحن لا نقتل الناس تشفياً، وأضاف “أتينا لنوفر للناس الأمن والعيش الكريم والرفاهية، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
وأوضح أن التظاهرات خرجت لوجود أزمة، ولكن دخل فيها مندسون لحرق المؤسسات وممتلكات المواطنين، وهجموا مباشرة على مواقع الشرطة والأمن، وأشار إلى مبدأ استخدام أقل قوة ممكنة لتخفيف الأضرار وحماية الممتلكات، وأن استخدام القوة المفرطة يتطلب التحقيق والمحاسبة، وأضاف، هدف الحكومة تأمين الناس وممتلكاتهم وهذه مسؤولية الدولة، ولا نألو جهداً للحفاظ على البلاد وأمنها، وكشف البشير عن نصائح من جهات لم يسمها للتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أحوال البلاد، وقال: “نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد”.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عابد
2019/01/05 at 11:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
العزر الاقبح من الذنب هو كلامك ياريس قلبت الحكم قلت ناكل مما نزرع بعد 30 سنة تقول للناس اكلوا صفق الشجر وكل الشجر صفقه حت شد حيلك قاديمن على شجرتك الصفقها قطط سمان .. نغمة اسرائيل وجهات قالت لينا دي تصرفات يخجل منها السامع وانت بقيت تتصرف تصرفات مفتكر صبر الناس دا غباء ولا جهل ولاكلامك دا بخدر زمان كان بتمشي ليك هسع كتمت شوف حنك جديد للوضع المتازم بطل خرف
عابد
2019/01/05 at 11:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياريت كان زرعت شجر في الثلاثون عام