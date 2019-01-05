الحكومة: 40% من مواطني الخرطوم يحتاجون لدعم

جزم رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى، بأن الدولة متماسكة، وأن الاقتصاد الكلي بخير، والسياسات ماضية من أجل تحقيق العدل في الخدمات لكل المواطنين، لافتاً إلى أن 40% من مواطني ولاية الخرطوم يحتاجون للدعم، مؤكداً أن ضخ المزيد من الوقود لن يحل المشكلة، وأن المعالجة تكمن في منع تهريب الجازولين، مجدداً تأكيداته بأن أزمة السيولة ستنفرج خلال شهري يناير وفبراير.
وقال معتز في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي حسب صحيفة السوداني، الذي بثته الإذاعة القومية أمس، إن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد لا سبيل للخروج منها إلا بالإنتاج، وأبان أن الحرب الآن هي “خنق الاقتصاد”، وعلى الرغم من ذلك نعمل على التغلب عليها، وكشف معتز، عن أوجه الفساد، الذي صنفه إلى نوعين، هما “فساد بسبب المعاملات المالية من خلال الإجراءات”، أو “فساد بالمحسوبية”، بحيث تتم التعاقدات دون عطاءات أو من دون الضوابط واللوائح.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
خالد
2019/01/05 at 1:27 م (UTC 2) رابط التعليق
و عاوزين برضو تستمرو في الحكم بعد تلاتين سنه وده حالكم ؟