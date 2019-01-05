مطالبات واسعة بسحب رخصة أحمد البنا

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً كثيفاً على الفنان الشاب أحمد البنا وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يغني في ليلة رأس السنة أغنيته الجديدة (بالرقبة).
وطالب مرتادو المواقع حسب صحيفة السوداني، مجلس المهن الموسيقية بسحب رخصة ذلك الفنان الشاب وذلك لمفردات الأغنية التي وصفوها بالمبتذلة إلى جانب حديثهم عن استيائهم الشديد من ظهوره في حفل رأس السنة بالرغم من الأحداث المحزنة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2019/01/06 at 4:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده مجرد واحد مخنَس (خول) وأحد إفرازات تهاون السلطات فى ردع الظوار السالبة التى طفحت بها قنوات مجارى الساحة الفنية
ابو عبدالرحمن
2019/01/06 at 4:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده مجرد واحد مخنَس (خول) وأحد إفرازات تهاون السلطات فى ردع الظوار السالبة التى طفحت بها مجارى قنوات الساحة الفنية