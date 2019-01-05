بالفيديو .. أضخم إنتاج مع بداية 2019 للأغنية الوطنية “أنا أفريقي أنا سوداني” بأصوات أفريقية و مشاركة سودانية

شكل أداء أغنية (أنا أفريقي أنا سوداني) للراحل إبراهيم الكاشف والشاعر السر قدور لوحة فنية مبهره تميزت بعمق المفردة باللغتين العربية والإنجليزية وبأداء مجموعة من الفنانين الأفارقة والسودانيين.
واظهر كليب أغنية (انا أفريقي أناسوداني) مناظر جميلة للسودان والقارة الأفريقية بطريقة استعراضية مميزة، شاركت في تصميمه فرقة كناوة من المغرب وفرقة أوراب المحلية، والمصمم “إستيفن أوشيلا”.
وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز، شارك في الأغنية بلحنها السوداني وإيقاع أفريقي وآلالات حديثه وبدائية عدد من الفنانين بتقديم مبدع على رأسهم الفنان شرحبيل أحمد، والأثيوبي محمود أحمد، الفنانة اليوغندية “شيفا موسيس” والفنانة المغربية “أسما حمزاوي” وكورال معهد الموسيقى والمسرح ومن أخراج الطيب صديق.
ووفقاً لكوش نيوز أدى التصوير الحديث وأبعاد الصورة والعمليات الإنتاجية والجمالية التي استخدمت في الأغنية المصورة بتقنيات حديثة، فإن العمل يعد أضخم عمل فني يصدر مع بداية العام 2019، فضلا عن ضخامة العدد المشارك في الأغنية وتعدد مناطق التصوير.
منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
zool
2019/01/05 at 2:18 م (UTC 2) رابط التعليق
عمل مدوعوم وموجه من ضمن الحملة المشبوهة لتغيير هوية السودان العربية الشمالية ؟؟!!.. من متين كانت اغاني الزنق من تراثنا عشان قوقل تحتفل بيها في الفيديو بتاع مها السلام عليكم ؟؟!!.. جرب الان واعمل بحث عن صور شعب السودان في قوقل وشوف النتيجة ؟؟!!..
zool
2019/01/05 at 2:34 م (UTC 2) رابط التعليق
quote
(أطلق الفنان الشاب حسين الصادق أغنيته الجديدة (قبيلتي حرية) والتي يحارب من خلالها العنصرية والجهوية داخل السودان. هذا وقد وجدت أغنية حسين قبولاً واسعاً لدى العديد من متابعي الساحة الفنية والذين وصفوه بالفنان (الواعي) والمدرك لرسالته الفنية.
صحيفة السوداني)
يعني عشان ما تكون انت عنصري وجهوي ما تقول انا سوداني بس لازم تقول انا امي ذنداوية وابوي نوباوي ؟؟!!.. او تقول .. يا عنصري يا مغرور كل السودان دارفور ؟؟!!..
zool
2019/01/05 at 3:03 م (UTC 2) رابط التعليق
zool
2019/01/02 at 2:27 ص (UTC 2)
هرية.. هرية.. ادالاة.. تسقط بس.. اي هنك .. !!؟؟..