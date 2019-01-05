هدى عربي: لو خيروني بين الفن وأن أكون وزيرة فسأختار مهنتي كـ(مطربة)

لفتت الفنانة الشابة هدى عربي إلى الدور المهم الذي يقع على عاتق المطرب في التفاعل مع قضايا بيئته ومجتمعه ، مشيرة إلى أن السبب الذي جعلها تلغي حفل رأس السنة لهذا الموسم هو تضامنها مع عامة الشعب السوداني الذي يعاني من ضائقة معيشية في توفير احتياجات الحياة الأساسية مؤخراً ، ونبهت هدى إلى أنها فخورة بكونها مطربة تمنح الناس الفرح والأمل والتفاؤل مبينة أنها تعتد بما قدمته من فن محترم مؤخراً .
وأضافت بحسب صحيفة المجهر: (لو خيروني بين أن أكون مطربة أو وزيرة فسأكون مطربة)، وتابعت: (الفنان باقي في عقول وقلوب الناس ومافي حاجة اسمها فنان سابق ، لكن ممكن يكون في وزير سابق) .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/05 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام جميل وبفهم يا فنانة